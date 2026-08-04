El Gobierno de Canarias activa este miércoles la alerta por vientos en La Gomera y mantiene la prealerta en el resto

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualiza la situación y declara la alerta por viento en la isla de La Gomera a partir este miércoles, 5 de agosto.

Por su parte, el resto del archipiélago canaria quedará en situación de prealerta, según ha informado el departamento regional en una nota.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La previsión indica viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, con rachas ocasionales muy fuertes. Por su parte, en La Gomera, se esperan rachas que podrán alcanzar y superar los 90 kilómetros por hora, afectando a medianías del sur, este y oeste, y de forma más local a zonas litorales del sur de la isla.

En cumbres de El Hierro, podrán alcanzarse rachas de viento de hasta 70-80 km/h, así como en La Palma, en la zona de El Paso y otras zonas altas de la isla, extendiéndose a zonas más bajas de la vertiente oeste de Cumbre Vieja;,y en vertientes sureste y oeste de Tenerife y Gran Canaria, así como en cumbres de Gran Canaria. En zonas de interior y vertiente sur de Lanzarote y Fuerteventura serán menos probables y de menor intensidad.