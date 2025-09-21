El Gobierno de Canarias actualiza la situación por altas temperaturas, que pasa a prealerta

Archivo - Cielo con nubes y sol - COLOURBOX - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección general de Emergencias, en base a la predicción de AEMET y/o de otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos PEFMA (Decreto 18/2014, de 20 de marzo), ha actualizado la situación por temperaturas máximas que ha pasado, a partir de las 11.00 horas de este domingo, a prealerta.

Esta actualización se basa, según informa el Ejecutivo regional, en que se espera que esta sea la última jornada de temperaturas anormalmente altas tras el episodio de calor de los últimos días.

En concreto, para este domingo se prevén temperaturas máximas que probablemente alcancen o superen los 30-34ºC, especialmente en la costa y en las medianías del oeste y sur de las islas, mientras permanecen restos de calima.