El Gobierno de Canarias acuerda la distribución definitiva del FCFM de 2023 por 24,8 millones

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado la distribución definitiva del Fondo Canario de Financiación Municipal del año 2023 por importe de 24,8 millones de euros atendiendo a la liquidación la Ley de Presupuestos Generales de la CCAA para 2025, y conforme a lo dispuesto la Ley 3/1999 del Fondo Canario de Financiación Municipal y autoriza el gasto entre los municipios.

En un comunicado, el Ejecutivo regional recordó que el 27 de abril de 2023 se aprobó la distribución del Fondo Canario de Financiación Municipal del año 2023 por importe 343.448.920 euros, siendo necesaria su actualización, atendiendo al importe definitivo del Fondo del año 2022 y a la aplicación de la tasa correspondiente.

Así, de conformidad con las previsiones de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea para la consignación de la dotación del Fondo Canario de Financiación Municipal para el año 2025, fija para la liquidación del Fondo 2023 la cantidad de 24.824.030,19 euros, quedando el importe definitivo del Fondo Canario de Financiación Municipal 2023 de 368.272.950,19 euros.

El importe definitivo del Fondo de cada año será el que resulte de computar la evolución de los derechos reconocidos netos de los mencionados ingresos de la liquidación del ejercicio presupuestario correspondiente, respecto de los del ejercicio inmediato anterior.

Finalmente, la liquidación resultante de la diferencia entre el Fondo definitivo y el Fondo provisional, se incluirá en el presupuesto del año siguiente al que se realice la misma.