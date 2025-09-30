El Gobierno de Canarias avanza un plan de 4,1 millones para potenciar los mercados tradicionales

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en la presentación del observatorio comercial de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

El comercio tiene más de 26.000 empresas en las islas y más del 95% son micropymes, con menos de 10 trabajadores

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, anunció este martes, durante la presentación del nuevo portal web del Observatorio de Comercio de Canarias, un programa de impulso de los mercados tradicionales de Canarias con una dotación inicial para 2026 de 4,1 millones.

El objetivo de esta iniciativa es desarrollar acciones de dinamización y promoción a través de diferentes convocatorias de subvenciones para la ejecución de obras de mejora de estos espacios.

El consejero de Economía resaltó que es una inversión "como nunca se había hecho en Canarias" y con la que se pretende que la marca 'mercados tradicionales' "se transforme en un producto de promoción turística de Canarias, convirtiendo los mercados en auténticos centros de atracción de visitantes que buscan algo más allá de la experiencia de compra".

La idea, prosiguió, es "convertir nuestros mercados en un foco de atracción de experiencias positivas relacionadas con el comercio, la gastronomía y los productos kilómetro 0, sin olvidar nuestros valores y tradiciones".

Todos estos programas y líneas de ayudas aparecerán en el nuevo portal web del Observatorio del Comercio de Canarias (observatoriodecanarias.com) que fue presentado este martes por el director general de Comercio y Consumo, David Mille.

"Se trata de una herramienta que ayudará al tejido empresarial a la toma de decisiones sobre el sector", apuntó.

La plataforma dispondrá de estudios, informes, programas de apoyo y noticias sobre subvenciones, así como estadísticas sobre empleo, consumo, comercio exterior o hábitos de compra.

Una de las funcionalidades de este Observatorio es, además, elaborar informes específicos que pretenden ser una radiografía completa del sector que ayudará a la toma de decisiones estratégicas.

El primero de estos informes, presentado este martes, pone en evidencia que el sector sigue siendo el pilar económico y social del archipiélago al generar casi el 18% del empleo en las islas.

GUÍA DE TRABAJO

El vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, resaltó que este informe servirá de "guía de trabajo para adoptar medidas y construir un tejido comercial más competitivo y dinámico, adaptado a los nuevos tiempos, al consumidor y a los nuevos hábitos de compra".

En este sentido, señaló que "la digitalización, el alivio de los costes y el relevo generacional son los desafíos del comercio para los próximos años".

El vicepresidente señaló que se trabaja a través de las distintas convocatorias de ayudas para la transformación digital del sector y con la implantación de la 'cuota cero' se pretende aliviar los costes de las empresas y con el impulso de la Formación Profesional Dual "hacer más atractivo este sector para los más jóvenes".

El informe destaca que, de las 26.213 empresas registradas en el sector en Canarias, 24.957 son micropymes, es decir, más del 95% tienen menos de 10 trabajadores.

El comercio concentra en estos momentos el 17,9% de todas las afiliaciones de Canarias (167.225 de un total de 933.505) y desagregado por sexo, representa el 19,1% de la afiliación femenina (84.630 de 443.115 afiliadas) y el 16,8% de la masculina (82.595 de 490.390 afiliados).

Las causas principales del escaso crecimiento de las pequeñas empresas frente a las grandes se encuentran en el mayor impacto relativo de los costes intermedios y laborales desde 2021 y de los salarios desde 2015, la limitada capacidad para aprovechar el auge del comercio electrónico, ya que las pequeñas empresas se benefician menos que las grandes del crecimiento del comercio electrónico, que ha pasado del 2,25% del PIB de Canarias en 2017 al 6,53% en 2023 y la ausencia de relevo generacional, que amenaza la sostenibilidad del sector.

El comercio también sufre la falta de interés de la siguiente generación al percibirse como un sector duro, con muchas horas de trabajo, baja rentabilidad y alta incertidumbre, recoge una nota del Ejecutivo.