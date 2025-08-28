El Gobierno de Canarias convierte el 'Pino del Consuelo' de Fuencaliente (La Palma) en monumento a la memoria histórica

Inauguración del monumento a la memoria histórica en el 'Pino del Consuelo', en Fuencaliente - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE LA PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha inaugurado este jueves en Fuencaliente (La Palma) el monumento a la memoria histórica construido en torno al 'Pino del Consuelo', un símbolo que marca la cercanía de un enclave en que se han localizado y se siguen buscando fosas de represaliados de la Guerra Civil.

"La memoria democrática, hacer justicia y recordar para que esto no vuelva a pasar son asuntos que implican de la misma manera a todas las administraciones y que requiere una colaboración continuada en el tiempo hasta conseguir que se dé sepultura digna a todos los que fueron injustamente asesinados por tener ideas distintas", señaló la consejera.

La obra, que ha tenido un coste de 76.000 euros, ha sido financiada por la Consejería de Presidencia, desde la Viceconsejería de Justicia, y forma parte del proyecto que llevan a cabo de manera conjunta el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Fuencaliente para la excavación completa de la zona aledaña conocida como Vaguada de la Araña y la dignificación del 'Pino del Consuelo' como monumento a la memoria.

La redacción del proyecto del monumento ha corrido a cargo del Ayuntamiento, mientras que el Cabildo de La Palma ha asumido los trabajos para acondicionar el entorno.

En el acto, en el que se descubrió una placa conmemorativa, Nieves Lady Barreto estuvo acompañada por la directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Zoraida Hijosa; el alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso; el consejero insular de Obras, Darwin Rodríguez, y el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, además del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y director insular de la Administración General del Estado, Carlos García.

Participaron también Felix González, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en La Palma, y familiares de las víctimas.

"Este humilde monumento se levanta en el primer lugar de España en el que se llevó a cabo, en 1994, una exhumación judicial de represaliados de la dictadura. Porque no debemos olvidar que fue aquí, en La Palma, donde se dio el primer paso de lo que hoy es la memoria democrática en este país", destacó la consejera.

Barreto también tuvo palabras de agradecimiento a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en La Palma y familiares de las víctimas, con un especial recuerdo para Aralda Rodríguez, ya fallecida, que lideró durante dos décadas la lucha para localizar y dar una sepultura digna a los desaparecidos.

CULMINAR LA EXCAVACIÓN DE LA VAGUADA DE LA ARAÑA

Zoraida Hijosa, por su parte, recordó que existe un acuerdo entre el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Fuencaliente para culminar la excavación de la Vaguada de la Araña.

"Desde el Ministerio seguiremos colaborando y financiando todas las actuaciones que sean necesarias para encontrar a todos los que fueron represaliados y trabajar con sus familias para identificarlos y que podamos darles una sepultura digna", comentó.

El consejero insular de Infraestructuras, Darwin Rodríguez, destacó que las administraciones han unido para dar a este espacio la dignidad que buscaban las personas que promovieron la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Gregorio Alonso también tuvo palabras de recuerdo para Aralda Rodríguez: "Hoy se hace justicia y aquí, en este lugar emblemático, queda el reflejo del entusiasmo, las ganas y el cariño que puso para buscar a sus familiares".

El alcalde también valoró el interés de todas las administraciones en seguir buscando a los represaliados de la Guerra Civil en la isla.

En nombre de los familiares y de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de La Palma, Felix González incidió en que se ha hecho justicia con el Pino del Consuelo como símbolo y con la memoria de las personas que fueron olvidadas durante tantos años.

Rodríguez agradeció también la implicación de las administraciones "para que este acto tan digno y tan necesario haya sido posible".