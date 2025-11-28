El Gobierno de Canarias convoca las ayudas del PEPAC para mejorar la comercialización de productos de la apicultura

El Gobierno de Canarias convoca ayudas del PEPAC para mejorar la comercialización de productos de la apicultura - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha publicado la orden de convocatoria de las subvenciones destinadas a la mejora de la producción y comercialización de los productos de la apicultura en Canarias previstas en el Real Decreto 906/2022, por el que se regula la Intervención Sectorial Apícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC).

A esta línea de apoyo, cofinanciada por la Unión Europea, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), se destinan 85.000 euros, de los cuales 68.850 euros financiarán inversiones en tratamientos para la lucha contra la varroosis, 8.500 euros a apoyar los gastos derivados de la cuota del seguro de responsabilidad civil y 7.650 euros a servicios de asesoramiento, asistencia técnica y formación, en particular mediante actividades promovidas por organizaciones de apicultores.

En referencia a los medicamentos veterinarios se establece una ayuda máxima de 2,5 euros por colmena tanto para el primer como para el segundo tratamiento mientras que, por otra parte, se reconoce una ayuda de 0,35 euros por colmena en asistencia técnica y de 0,30 respecto al seguro de responsabilidad civil.

REQUISITOS

Mientras, en la concesión de subvenciones, la preferencia en el otorgamiento se obtendrá atendiendo a la dimensión de las explotaciones, tal y como establece el baremo recogido en el citado Real Decreto, con una escala gradual de puntuación de uno a cinco puntos en función del número de colmenas.

Asimismo, se otorgarán cuatro puntos a las asociaciones de apicultores con más del 50% de explotaciones ubicadas en islas no capitalinas mientras que las entidades con más de la mitad de sus explotaciones localizadas en islas capitalinas obtendrán un punto.

Las solicitudes para acogerse a esta convocatoria se presentarán cumplimentadas en todos sus apartados, ajustadas al modelo normalizado que figura como Anexo I de la orden de convocatoria, y se presentarán por medios electrónicos a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el plazo de un mes contado a partir del día 13 de enero de 2026.