El Gobierno de Canarias declara estratégico el proyecto del Telescopio de Treinta Metros en La Palma

Gran Telescopio de Canarias. - MICIU

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha declarado este lunes estratégico el desarrollo del proyecto del Telescopio de Treinta Metros (TMT) en la isla de La Palma.

Se trata de una infraestructura científico-tecnológica de referencia mundial en el Observatorio del Roque de los Muchachos, según ha informado el Ejecutivo regional tras la reunión del Consejo de Gobierno.

La decisión, formalizada mediante decreto del presidente, se enmarca en la estrategia del Ejecutivo autonómico para el periodo 2024-2027, orientada a impulsar la diversificación económica, la atracción de talento y el desarrollo de sectores estratégicos vinculados a la innovación y el conocimiento. En este contexto, la astrofísica, el espacio y la aeronáutica figuran entre las áreas prioritarias definidas como estratégicas para Canarias.

De igual modo, el Gobierno regional explicó que hace un año se presentó la Estrategia Aeroespacial Canaria, con el objetivo de Ayudar a posicionar a las islas como referente internacional en este sector.

El proyecto está promovido por el Thirty Meter Telescope International Observatory, a propuesta del Instituto de Astrofísica de Canarias, y tiene como objetivo dotar a las islas de uno de los telescopios más avanzados del mundo, consolidando su liderazgo en investigación astronómica.

ALTO IMPACTO SOCIOECONÓMICO

Por su parte, la declaración como proyecto estratégico responde a criterios como el alto impacto socioeconómico, su contribución a la diversificación del modelo productivo canario y su capacidad para generar empleo cualificado y atraer inversión internacional.

Asimismo, se valora su alineación con los objetivos de innovación, sostenibilidad y productividad definidos por el Gobierno autonómico.

Además de su dimensión científica, el TMT se concibe como un instrumento clave para el desarrollo territorial, especialmente para la isla de La Palma, reforzando su papel dentro del ecosistema global de la investigación astrofísica.

El Ejecutivo ha indicado que como proyecto estratégico, el TMT se beneficiará de mecanismos específicos de acompañamiento por parte de la Dirección General de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias.

Entre ellos, destacan el asesoramiento técnico para la captación de financiación y la coordinación interadministrativa para agilizar la tramitación de los procedimientos necesarios para su desarrollo.

Por último, el proyecto contará con el distintivo oficial 'Estratégico para Canarias', lo que permitirá reforzar su visibilidad y proyección tanto a nivel nacional como internacional.