El Gobierno de Canarias desactiva la alerta del Plateca tras la recuperación del suministro eléctrico en La Palma

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), ha dado por finalizada a las 20.00 horas de este lunes la situación de alerta tras restablecerse la totalidad del suministro eléctrico en La Palma.

El Ejecutivo señala en una nota que la Dirección General de Emergencias ha mantenido durante todo el episodio el seguimiento de la incidencia a través del CECOES 1-1-2, en coordinación con Endesa Generación y las empresas y organismos responsables de los suministros básicos, incluyendo un seguimiento específico con las operadoras de telefonía, el Hospital Insular y otros servicios sanitarios, y la red RESCAN, con objeto de comprobar posibles afecciones derivadas del cero energético y verificar su evolución y recuperación.

Por ello, una vez restablecido el suministro eléctrico y comprobada la evolución favorable de las afecciones derivadas, sin que se mantengan circunstancias que justifiquen la continuidad de la situación de Alerta, se procede a la finalización de la alerta.