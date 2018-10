El Gobierno de Canarias dice que el Brexit no afectará a la movilidad del Reino Unido con las islas

Publicado 24/10/2018 12:18:48 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, ha afirmado que los análisis de los que dispone señalan que la movilidad del Reino Unido con las islas "no se va a ver afectada por el Brexit".

"Es más, estamos seguros de que este mercado se mantendrá como uno de los más importantes para el archipiélago", explicó este miércoles durante la Comisión de Turismo del Parlamento de Canarias.

De esta manera, Castellano afirmó que ésta fue una de las conclusiones de las 'Jornadas para Analizar el Impacto del Brexit en el Sector Turístico del Archipiélago' celebradas el pasado septiembre y que contaron con la participación del ministro consejero de la Embajada Británica en España, Tim Hemmings; el investigador principal del Real Instituto Elcano, Federico Steinberg; el director de EasyJet España y presidente de la Asociación de Líneas Aéreas que operan en España (ALA), Javier Gándara; y la directora gerente de Promotur, Turismo de Canarias, María Méndez.

Asimismo, el consejero incidió en que "el sector turístico canario se juega mucho con el Brexit, ya que el turismo es la primera actividad del Archipiélago y uno de cada tres turistas que nos visita es británico".

Además, Castellano explicó que "Europa desea una negociación en bloque frente a Reino Unido, en el doble sentido de unidad entre los estados miembros, como en el de la búsqueda de un acuerdo global, y no a la carta, donde Reino Unido elija aquellas opciones que más le interesen".

"Por ello --añadió-- aunque la aviación es un tema que interesa tanto a británicos como a españoles y especialmente a canarios, no es posible de momento una negociación bilateral España-Reino Unido, ni tampoco cerrar el capítulo de aviación, si no se cierran otros capítulos también, aunque, insisto, nos dicen que esto no afectará a la movilidad".

Por otra parte, recordó que el mercado británico constituye el primer mercado de origen para las islas y que el pasado año se recibieron más de 5 millones de turistas británico, un 33% del global.

"Nuestra dependencia del transporte aéreo es total. Son muchos --los turistas británicos-- y, además, generan mucho negocio, con una facturación de 5.500 millones de euros en 2017, un 31% del volumen de negocio global", aseveró.

Por último, observó que "con Reino Unido tenemos la mejor conectividad aérea de la historia, con casi 12 millones de plazas regulares anuales en ambos sentidos y una media de 170 vuelos directos en ambos sentidos".