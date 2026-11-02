El Gobierno de Canarias eleva a alerta máxima el nivel de emergencia por fuertes lluvias en el este de La Palma

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MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación y ha declarado la Alerta Máxima por lluvias en la vertiente este de la isla de La Palma, una medida que ha entrado en vigor a las 02.00 horas de este lunes, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

La decisión se ha adoptado en función de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otros organismos oficiales, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA). En el resto de la isla de La Palma, así como en las islas de El Hierro y La Gomera, se mantiene la Situación de Alerta, mientras que Tenerife y Gran Canaria permanecen en Situación de Prealerta.

Según las observaciones meteorológicas, la actividad convectiva se está desarrollando con notable intensidad en el este de La Palma, donde se han registrado acumulaciones de hasta 62 milímetros de precipitación en una hora y 138 milímetros en 12 horas. Para el resto del lunes se prevén chubascos dispersos muy intensos en las islas occidentales --que podrían superar los 30 mm en una hora, especialmente hasta las 15.00 horas--, así como lluvias fuertes en Tenerife y Gran Canaria que podrían alcanzar los 20 mm por hora, especialmente en el norte y área metropolitana de la isla de tinerfeña.

Desde la Dirección General de Emergencias han advertido de que el episodio presenta una elevada incertidumbre respecto a la localización, intensidad y persistencia de las precipitaciones, por lo que aseguran que mantendrán el seguimiento continuo del temporal y han instado a la población a extremar la precaución y seguir los consejos de autoprotección oficiales.