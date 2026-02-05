El Gobierno de Canarias insta a la población a evitar situaciones de riesgo en costas ante la alerta por oleaje

Archivo - Oleaje en Taganana - POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por fenómenos costeros a partir de las 15:00 horas de este jueves ante la previsión de empeoramiento del estado del mar en toda la comunidad autónoma, especialmente en las costas más expuestas al oleaje del norte y del oeste, por lo que se advierte a la población de la importancia de evitar situaciones de riesgo y protegerse para prevenir accidentes.

La decisión se ha adoptado en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, ante la previsión de mar combinada del noroeste con olas en el entorno de los 4 a 5 metros de altura, según ha informado el departamento en una nota.

Asimismo, aunque la alerta se declaró para todo el archipiélago, el pronóstico situó las costas menos expuestas al oleaje en la orientación este de El Hierro, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, así como sureste de La Palma, con un oleaje menos significativo.

Además de un periodo de oleaje largo de más de 12 segundos, la previsión meteorológica avisó también de coeficiente de mareas alto durante el jueves y el viernes (78 y 72) y medio el sábado (60), índice del tamaño elevado al representar el descenso durante la bajamar y el ascenso durante la pleamar (15:25-15:55 horas de hoy; 03:30-04:10 horas y 15:55-16:30 horas de mañana; 04:10-04:45 horas, y 16:30-17:05 horas del sábado).

RECOMENDACIONES

Ante este empeoramiento del mar, el Ejecutivo ha advertido a la población de la necesidad de evitar situaciones de riesgo y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes, como no como situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar para evitar ser golpeados o arrastrados por el oleaje.

Las actividades náuticas o deportivas previstas para estos días deben aplazarse, así como evitar la pesca en zonas de riesgo y nunca bañarse en playas apartadas, que no se conozcan suficientemente porque puede haber remolinos locales, donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento.

Asimismo, si se aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no se debe permanecer cerca del mar ni acercarse, aunque se calme de repente y mucho menos arriesgarse a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas. Por último, resulta muy importante respetar las banderas y las indicaciones de los socorristas y de los servicios de seguridad si hay zonas prohibidas al baño, además de avisar inmediatamente al 1-1-2 si se avista la caída de una persona al mar.