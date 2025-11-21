El Gobierno de Canarias invertirá 3,1 millones en ayudas para dinamizar los mercados tradicionales

El Gobierno de Canarias pondrá en marcha ayudas por valor de 3,1 millones para dinamizar los mercados tradicionales - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha anunciado este viernes la puesta en marcha de líneas de ayuda por valor de 3,1 millones de euros para la modernización y dinamización de los mercados tradicionales de Canarias.

El anuncio ha tenido lugar durante la celebración del V Encuentro de Mercados Tradicionales, donde el vicepresidente canario ha ahondado que se trata de una apuesta de la Dirección General de Comercio, que ha incrementado "en más de un 200% el presupuesto de 2026 para renovar estos espacios".

El encuentro se celebró este año en Tenerife y, organizado por la Federación de Mercados de Canarias, reúne a profesionales que participan en la gestión de los mercados, con el objetivo de convertirse en un lugar donde aunar ideas para mejorar y afrontar los retos del futuro, según ha informado el Ejecutivo canario en una nota.

"Los mercados tradicionales son una gran enciclopedia de la cultura canaria, que combina la cultura, la tradición, las costumbres, el kilómetro cero y el autónomo y, por ello, son importantes para el presente y el futuro de nuestras islas", ha señalado el también consejero.

Por su parte, el presidente de Femeca, Luis Caballero, ha agradecido la implicación activa del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Santa Cruz por la "la elaboración de este encuentro". "Los mercados de Canarias no solo tienen historia sino futuro y ese futuro lo escribimos entre todos", ha asegurado.

EL MERCADO DE NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, dio la bienvenida a los asistentes a Santa Cruz recordando el papel del Mercado Nuestra Señora de África, Medalla de Oro de la ciudad.

"Nuestra Recova, que ya supera los 80 años, se encuentra en pleno proceso de modernización y adecuación a los nuevos tiempos, un camino en el que el Ayuntamiento de Santa Cruz la acompaña e impulsa nuevas medidas como por ejemplo la puesta en marcha de la tienda online 24 horas, que permite a los clientes del mercado comprar a cualquier hora y venir a recoger la compra a las taquillas instaladas para ello", ha añadido el regidor.

Bermúdez ha recordado que se trabaja además en la peatonalización del entorno de la Recova, para hacer una zona más amable con el peatón, que facilite el acceso, y que anime a comprar en este enclave.