El Gobierno de Canarias invierte 1,8 millones en la mejora de zonas turísticas en Puerto de la Cruz (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha firmado la orden de concesión de una subvención para la mejora del espacio turístico de Puerto de la Cruz, en Tenerife, por un importe de 1.872.647,86 euros.

La financiación, solicitada por el Ayuntamiento tinerfeño, permitirá llevar a cabo diversas actuaciones en el municipio con la finalidad de mejorar la experiencia turística y el disfrute de estos espacios públicos por parte de los residentes, garantizando al mismo tiempo entornos más seguros.

En el complejo Lago Martiánez, diseñado por César Manrique e inaugurado en 1977, se adquirirá mobiliario para los visitantes, incluyendo 1.800 parasoles y 300 cestas de contenedores de residuos, garantizando confort y equipamiento básico en esta infraestructura turística pionera que integra arte y naturaleza.

En la zona de Playa Martiánez, tal y como recoge el proyecto del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, se sustituirá la barandilla existente por una nueva de aluminio soldado o material similar, más duradera y de menor mantenimiento, y se instalará un nuevo alumbrado mediante tecnología LED, que incrementará la seguridad y el atractivo visual del paseo peatonal, eje que conecta la zona de La Paz con Martiánez y constituye la puerta de entrada al municipio para muchos visitantes.

En el Parque Taoro, espacio emblemático situado en un promontorio con vistas privilegiadas de la ciudad y la costa, se acometerán obras de mejora de la percepción general del parque, recuperación de fuentes, renovación de barandillas, incremento de los niveles lumínicos, conservación y mejora de pavimentos, así como la adecuación de senderos accesibles, reforma de baños y trabajos de jardinería y riego.

Estas actuaciones buscan mejorar la seguridad, accesibilidad y disfrute del entorno, al tiempo que se conserva el patrimonio natural y arquitectónico del parque, recoge una nota de la Consejería.

Jéssica de León subraya que "estas actuaciones se encuentran alineadas con la Estrategia Canaria de Infraestructuras Turísticas Insulares y representan una importante mejora en la oferta turística del municipio, beneficiando tanto a visitantes como a vecinos".

El plazo máximo para la realización de todas estas actuaciones está fijado para el 31 de diciembre de 2028.