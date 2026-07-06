El Gobierno de Canarias nombra a Ana Padrón Brito como nueva directora del Instituto Canario de Igualdad

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el nombramiento de Ana Padrón como nueva directora del Instituto Canario de Igualdad. Padrón asume la dirección del organismo público tras el reciente fallecimiento de Ana Brito.

Así lo ha informado el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, en rueda de prensa para informar de los Acuerdos de Consejo de Gobierno, donde ha señalado que, para este nuevo nombramiento, el Ejecutivo regional ha valorado especialmente "una trayectoria profesional que combina experiencia en la gestión de programas públicos".

"Cuenta con experiencia en el ámbito educativo, y en el trabajo en entornos internacinales. Hay una formación especializada y específica, y un compromiso público claro con las políticas de igualdad y cohesión social".

TRAYECTORIA Y FORMACIÓN

Graduada como maestra de Educación Infantil por la Universidad de La Laguna y con un Máster Universitario en Intervención Psicopedagógica por la Universitat Oberta de Catalunya, Ana Padrón Brito ha desarrollado durante el último año su labor profesional en Gestur Canarias, donde coordinó el proyecto de la Renta Canaria de Ciudadanía del Gobierno de Canarias y ha participado en la gestión administrativa de los programas MOVES 2025 y MOVES III.

Esta experiencia, precisa el Ejecutivo regional, le ha permitido adquirir un conocimiento directo del funcionamiento de la Administración pública autonómica y de la coordinación de proyectos de interés social.

También ejerció como docente en Irlanda, donde fue maestra tutora en distintos centros y trabajó con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, además de desempeñar funciones de dirección de aula. También desarrolló su actividad profesional en Australia en tareas de gestión operativa y coordinación administrativa.

Su formación se complementa con una amplia especialización en intervención psicopedagógica, prevención del acoso, igualdad de oportunidades, transformación digital, comunicación institucional y liderazgo de equipos, además de acreditar un nivel C1 de inglés.

De este modo, Ana Padrón Brito sucede al frente del organismo a su madre, Ana Isabel Brito Brito, fallecida recientemente. Con este nombramiento, el Gobierno de Canarias busca dar continuidad a la labor institucional que desarrolla el ICI en la promoción de la igualdad efectiva y en la prevención de las violencias machistas.