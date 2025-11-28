El Gobierno de Canarias prioriza a las familias de acogida y dice que no hay menores en las islas en espera de adopción

Comisión de Bienestar Social del Parlamento de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, ha reafirmado este jueves su compromiso de garantizar que los niños y niñas bajo protección crezcan en un entorno familiar, situando el acogimiento familiar el "eje central" de su política de atención a la infancia.

En la actualidad, detalla en una nota en respuesta a la asociación de Familias Adoptivas de Canarias--, no existen en el archipiélago menores esperando ser adoptados en el sentido clásico, ya que las necesidades reales se concentran en los niños y niñas que residen en recursos de acogimiento residencial y que requieren familias acogentes

En esa línea expone que en los últimos años, la adopción --especialmente la internacional-- ha experimentado un "retroceso significativo" debido a restricciones de los países de origen y a la consolidación del criterio de que la adopción debe utilizarse "solo cuando no es posible mantener los vínculos del menor con su entorno familiar".

En Canarias, prosigue, los menores propuestos para adopción suelen ser de muy corta edad y sin necesidades especiales, perfiles para los que ya existe un número de familias idóneas muy superior a la demanda.

Por este motivo, y siguiendo la línea de otras comunidades autónomas, el Gobierno de Canarias ha suspendido temporalmente la recepción de nuevos ofrecimientos para adopción nacional con el fin de evitar "expectativas irreales" y permitir la valoración adecuada de los ofrecimientos ya existentes.

NUEVAS COMPETENCIAS Y PRIORIZACIÓN DEL ACOGIMIENTO

Desde junio de 2024, el Servicio de Programas de Adopción ha asumido también la gestión del Acogimiento Familiar en Familia Ajena, incorporando la supervisión de unos 280 menores adicionales, así como las valoraciones y actualizaciones de las familias acogedoras.

Este aumento de carga de trabajo explica la dilación en algunos procedimientos, pero refuerza la prioridad institucional, "atender primero donde la necesidad es más urgente, es decir, en el acogimiento familiar".

El sistema de protección avanza hacia modelos que preservan vínculos familiares cuando es posible, mediante adopciones abiertas o contactos regulados.

También se favorece que, cuando una familia acogedora quiere adoptar al menor que cuida, pueda hacerlo de tal forma que "la adopción clásica, tal como se entendía antes, es hoy una medida residual".

En cambio, los menores de mayor edad que viven en centros residenciales necesitan urgentemente familias acogentes, pero las solicitudes son insuficientes.

En la actualidad existe algún retraso en las valoraciones de idoneidad para adopción, pero esto no ha dejado a ningún niño o niña sin una familia adoptiva, reconoce el Ejecutivo.

Los menores declarados en situación de adoptabilidad encuentran respuesta entre las familias ya valoradas y si fuera necesario, se prioriza la valoración del ofrecimiento adecuado al perfil del menor.

Los retrasos afectan principalmente a las familias que esperan su valoración, pero no a la atención ni al derecho a vivir en familia de los menores, precisa el Gobierno.

Con todo, el Ejecutivo anima a las familias interesadas en cuidar y acompañar a un menor a sumarse al banco de familias acogentes, donde la demanda supera ampliamente a la oferta.

En ese sentido, insiste en que "la verdadera necesidad hoy en día está en el acogimiento familiar, es ahí donde estos niños y niñas necesitan una oportunidad real de crecer en familia".