El Gobierno de Canarias rebaja a alerta por lluvias la situación meteorológica en La Palma

SANTA CRUZ DE LA PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha rebajado la situación de alerta máxima a alerta en la vertiente oriental de la isla de La Palma ante la evolución de las condiciones meteorológicas y la disminución de la intensidad de las precipitaciones, sin que en estos momentos se prevea alcanzar de forma generalizada los umbrales que motivaron la declaración anterior.

Permanecen también en alerta el resto de la isla de La Palma así como las islas de La Gomera y El Hierro.

El Ejecutivo detalla en una nota que persiste un núcleo de inestabilidad entre estas islas, con posibilidad de reactivación de la actividad tormentosa y precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes, especialmente durante la tarde-noche y la madrugada.

En Tenerife y Gran Canaria se mantiene la situación de prealerta, adelantándose en Gran Canaria al mediodía de este lunes la posibilidad de precipitaciones que podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en la vertiente norte, con extensión de la inestabilidad al resto de la isla durante el martes.

Durante la noche La Palma sufrió un cero energético y ha habido diversos incidentes, especialmente en los municipios de Breña Baja y Breña Alta, por achiques de viviendas, locales y alcantarillas rebosando.