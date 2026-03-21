El Gobierno de Canarias solicita evitar desplazamientos innecesarios ante el riesgo de desprendimientos por lluvias

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha instado este sábado a la población a evitar desplazamientos innecesarios, sobre todo por vías secundarias y del interior de las islas, debido al riesgo de desprendimientos, y a no permanecer cerca de barrancos, que sufren crecidas de caudal tras las fuertes lluvias.

El departamento regional insta, asimismo, a seguir las indicaciones de seguridad y prevención establecidas por los ayuntamientos y Cabildos, respetando la señalización de las vías cerradas. Y ante la crecida y desbordes de barrancos, recuerda, no se debe intentar cruzar el caudal y en caso de ver a alguien en peligro, llamar al 112.

Por todo ello, se ha declarado la situación de alerta por riesgo de inundaciones, ante la crecida de barrancos, y de desprendimientos en La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, y el resto, en prealerta.

INCIDENCIAS REGISTRADAS

Las intensas y persistentes lluvias registradas durante esta madrugada y las primeras horas del día, junto con el acumulado alcanzado por el paso de la borrasca Therese, están generando incidencias por varias carreteras de las islas occidentales y Gran Canaria como caída de piedras de grandes dimensiones, ramas y tierra.

A esto se suma la crecida de barrancos, cuyo desborde afecta, en algunos casos, a vías de islas más montañosas.

También existe riesgo de inundaciones locales urbanas, y por crecimiento súbito de barrancos y pequeños cauces que puede llegar a zonas bajas, especialmente en las vertientes sur y oeste. Esto se suma a la persistencia de las lluvias en algunos puntos de las islas. De hecho, puntualizan desde el departamento regional, existe la posibilidad de que pequeños núcleos y diseminados queden aislados, así como evacuaciones preventivas.

PREVISIONES

De cara a las próximas horas, se espera que continúen las precipitaciones que pueden ser persistentes y ocasionalmente fuertes, especialmente en las medianías de las islas occidentales y Gran Canaria.

En el resto de las vertientes serán, en general, menos frecuentes y probables. Por ello, el Gobierno de Canarias mantiene activas las alertas por lluvias, viento y fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria, y la prealerta en el resto. Se mantiene la prealerta por tormentas y la prealerta por nevadas en Tenerife.

RECOMENDACIONES

El Gobierno de Canarias ha pedido a la población que cierre y asegure las ventanas y puertas para impedir la entrada del agua. Recuerda que la pequeñas protecciones pueden ayudar a resguardarle en caso de inundación. Así, si la tormenta sorprende conduciendo se debe disminuir la velocidad. No se debe detener en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, ni atravesar los tramos inundados para evitar que la fuerza del agua le arrastre.

Ante el mal del estado del mar no se debe transitar por zonas de escolleras, muelles y paseos donde rompan las olas, se debe respetar la señalización y las indicaciones de las autoridades.

En lo relativo al intenso viento, se deben retirar cualquier objeto, como macetas, que puedan caer a la calle y provocar un accidente. Se recomienda evitar los desplazamientos por carretera, sobre todo por vías secundarias y del interior, ante el riesgo de pequeños desprendimientos de piedras y ramas. Es importante abstenerse de subir a lugar altos y expuestos al viento, sin las medidas de protección adecuadas.

En cualquier caso, ante una situación de emergencia, se debe alertar inmediatamente al 112 para solicitar ayuda.