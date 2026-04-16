El Gobierno canario, abierto a estudiar teletrabajo y suspensión de clases si mejora la seguridad en la visita del Papa

Archivo - March 4, 2026. Vatican City - POPE LEO XIV during his wednesday General Audience in St. Peter's Square at the Vatican. ÂEvandroInetti_via ZUMA Wire,Image: 1080061474, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Eva - Evandro Inetti / Zuma Press / ContactoPhoto

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Lady Barreto, se ha mostrado este jueves abierta a estudiar la propuesta de la Delegación del Gobierno de suspender clases en Gran Canaria y Tenerife y fomentar el teletrabajo durante la visita del Papa a las islas si esas medidas ayudan a la seguridad.

"Es una propuesta que está sobre la mesa y ahora hay que debatirla y estudiarla con Educación y también desde el punto de vista de lo que puede suponer para la movilidad, estamos hablando siempre dentro del paraguas de la seguridad", ha señalado a los periodistas.

Barreto, que no ha obviado que podría haber un cierto "caos" viario en las dos capitales canarias los días 11 y 12 de junio, ha comentado que tampoco tiene que ser una norma general. "Si se plantea tendrá que verse de qué manera y cómo puede eso beneficiar a que la movilidad no se bloquee", ha agregado.