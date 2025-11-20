El Gobierno canario aborda con cada isla sus "singularidades" de cara a la futura Ley del Sistema de Protección Civil - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Emergencias del Gobierno de Canarias, Fernando Figuereo, ha subrayado este jueves la necesidad de recoger las diferentes necesidades y singularidades de cada isla en la futura Ley del Sistema de Protección Civil. La redacción de la norma tiene que servir, además, para reforzar el sistema autonómico de emergencias y adaptarlo tanto a las normativas estatal y europea, como a los nuevos riesgos asociados al cambio climático.

Así lo ha trasladado durante la inauguración de la jornada de trabajo celebrada esta mañana en Candelaria, en la que han participado profesionales del ámbito de la seguridad y las emergencias de la isla de Tenerife. La reunión, que forma parte del proceso participativo autonómico para la redacción de la norma, ha contado con la presencia de la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y alcaldesa del citado municipio, Mari Brito.

La primera edil ha valorado estas jornadas como una fórmula para "alcanzar consensos" entre todos los actores que intervienen en este ámbito, según ha trasladado el Gobierno en una nota.

En concreto, subraya el Ejecutivo, este proceso participativo tiene como objetivo definir una propuesta de Ley que, antes de llegar para su debate al Parlamento de Canarias, refleje las opiniones y sugerencias de todos aquellos que forman parte del sistema de emergencias y protección civil en el Archipiélago, en representación de todas las administraciones, desde la municipal hasta la estatal.

Entre los detalles de la normativa, el documento deberá también recoger las singularidades propias de unas islas volcánicas como las canarias, así como los avances tecnológicos que se han impulsado en la materia durante los últimos años. "Se trata de diseñar entre todos un sistema preparado para afrontar los retos actuales y los que llegarán en el futuro", ha insistido Figuereo.

PROCESO PARTICIPATIVO

Este proceso participativo ha desarrollado ya los encuentros en Gran Canaria, La Gomera, El Hierro, La Palma y Tenerife. Solo quedan por celebrar las jornadas de debate en Lanzarote y Fuerteventura, que están previstas para la semana próxima.

Señala el Ejecutivo que, mientras se produce el debate y posterior redacción de la futura Ley, el Gobierno ya toma "primeras medidas" en este sentido, como la creación inminente de la Agencia Canaria de Emergencias, aprobada también por el Parlamento, que cuenta con una primera partida de 500.000 euros en 2026 para dar sus primeros pasos.