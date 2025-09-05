El Gobierno canario aporta 1,1 millones adicionales a la zona comercial abierta de Tejeda (Gran Canaria)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó este viernes una ampliación de crédito por importe de 1.166.312,73 euros que la Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, destinará al Ayuntamiento de Tejeda, en Gran Canaria, para impulsar la peatonalización y dotación de servicios en la calle Tomás Arroyo Cardoso.

El presupuesto abarca la ejecución de la obra, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para la peatonalización y adaptación de servicios en la zona comercial abierta de la calle Tomás Arroyo Cardoso, Cruz Blanca, así como el acceso al albergue, obras que se estiman prioritarias para la mejora de la infraestructura turística del municipio, declarado uno de los Pueblos más Bonitos de España.

Estos proyectos cuentan con la documentación técnica y autorizaciones administrativas necesarias para su ejecución.

La actuación se enmarca en las líneas, ejes y objetivos de la Estrategia Canaria de Infraestructuras Turísticas Insulares y en el convenio marco que le da soporte, suscrito entre la Consejería de Turismo y Empleo con los Cabildos Insulares, cumpliéndose, asimismo, con los objetivos del programa presupuestario denominado 'Infraestructuras Turísticas y Gestión Integral de Núcleos Turísticos', recoge una nota del Gobierno.