Gobierno canario y cabildos cierran un frente común para solicitar la prórroga de la gratuidad en el transporte en 2026

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, han anunciado este jueves que el Ejecutivo y los cabildos insulares solicitarán una reunión conjunta en Madrid con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para garantizar la llegada de los fondos y la prórroga de la gratuidad del transporte público en las islas durante 2026.

La decisión se ha adoptado durante la celebración durante la celebración de la Mesa Interadministrativa del Transporte Terrestre de Canarias, convocada en Santa Cruz de Tenerife.

En esta línea, Fernández ha explicado que existe una preocupación generalizada entre las administraciones insulares por los retrasos en la llegada de los fondos estatales, que "están poniendo en riesgo una medida que ha sido un éxito rotundo para la movilidad sostenible en Canarias".

"El Gobierno de Canarias y los cabildos iremos juntos a Madrid para trasladar al Ministerio la necesidad urgente de recibir los fondos y prorrogar la gratuidad del transporte público. Lo haremos con datos que demuestran su impacto positivo en la movilidad sostenible, la cohesión y la accesibilidad. Esta medida ha reducido significativamente el uso del coche privado y ha facilitado el acceso al empleo, la educación y la sanidad en todas las islas", ha destacado Fernández.

En este sentido, durante la reunión, el Gobierno de Canarias y los cabildos han acordado enviar de forma conjunta una misiva al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible solicitando un encuentro formal, con el objetivo de asegurar la continuidad de la gratuidad.

Fernández ha subrayado que el Gobierno canario "no solo defiende la medida por su éxito social, sino porque se ha convertido en una herramienta clave para la descarbonización y la movilidad sostenible en el archipiélago".

En el mismo encuentro, la directora ha anunciado que el Gobierno de Canarias ya ha diseñado el calendario de implantación del 'Título Único', que permitirá usar un mismo título de transporte en cualquier isla, independientemente de dónde se haya emitido.

"Queremos que el año que viene esté en marcha un proyecto piloto que unifique el sistema de bonos en todo el archipiélago. El Gobierno asumirá íntegramente la financiación necesaria para hacerlo posible", ha explicado Fernández.

La Mesa del Transporte ha abordado también la puesta en marcha de una nueva línea de financiación de 3.680.000 de euros, a ejecutar durante tres años, para los cabildos, destinada a impulsar los Planes de Movilidad Insular Sostenible (PMIS), así como los avances en el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias, actualmente en la fase final de participación pública.

Fernández ha explicado que el texto "nace del consenso y de la participación ciudadana" y confió en que pueda ser remitido al Parlamento de Canarias antes de final de año.