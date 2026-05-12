El Gobierno canario está "a ciegas" con futuro modelo de financiación y duda que se apruebe en esta legislatura

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde a las preguntas de los grupos parlamentarios en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

El presidente canario lamenta la falta de información alguna sobre esta materia por parte del recién renovado departamento ministerial

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 May. (EUROPA PRESS) - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este martes que no cree que pueda salir adelante el futuro proyecto de ley de financiación autonómica en la presente legislatura, ya que el Ejecutivo regional no tiene "ninguna información" sobre reuniones, convocatorias o criterios a aplicar por parte del Ministerio en este procedimiento "tan importante" para los recursos de las regiones.

"Estamos a ciegas en algo tan importante como es cómo se distribuyen los recursos de todos los españoles para garantizar nuestro Estado de Bienestar, y cómo se distribuyen de manera justa y equitativa, de tal forma que no tengamos ciudadanos de primera y de segunda", ha señalado el presidente regional en su intervención durante el pleno del Parlamento de Canarias y en respuesta a una pregunta formulada por el diputado Manuel García Casañas (PP).

Casañas ha incidido en la necesidad de abordar, por "justicia", el nuevo sistema de financiación con la llegada del nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, tras la salida de María Jesús Montero: "Canarias ha sido clara. Hemos pedido un sistema de financiación que sea solidario con otras comunidades autónomas, pero que también respete las singularidades de Canarias, nuestras lejanías, nuestra especificidad y sobre todo también los sobrecostes a los que estamos sometidos", ha aseverado el diputado en la Cámara regional.

Ha detallado el presidente regional que el Gobierno de Canarias, de manera "constructiva", ha realizado su trabajo, solicitando por último al Gobierno central la información necesaria en este proceso, sin obtener por ahora respuesta: "No sabemos absolutamente nada".

"Sabemos que el pasado 5 de mayo se incluyó, en el Plan Anual Legislativo, el modelo de financiación autonómica, pero no tenemos ninguna información, ni las reuniones que se harán, ya sean bilaterales o no, ni las convocatorias del Consejo de Política Fiscal-Financiera, ni cuáles son los criterios en los que se va a basar ese futuro modelo de financiación. Ni tan siquiera nos han hecho las solicitudes de lo que pensamos u opinamos", ha añadido.

Clavijo ha trasladado, asimismo, la "incertidumbre" del Gobierno de Canarias, que está "a ciegas" respecto al que será el futuro modelo de financiación. "No tengo más remedio que decir que seguimos a ciegas con el Gobierno de España. Y si ya digo mi opinión personal, dudo mucho que eso al final acabe saliendo de esta legislatura".

ENTREGAS A CUENTA

En respuesta a una pregunta formulada por el diputado Casimiro Curbelo (ASG), el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha compartido, además, la "preocupación" del Ejecutivo regional ante la ausencia de una actualización sobre las entregas a cuenta a realizar por parte del Estado para atender los servicios públicos esenciales y que en Canarias supondría una inversión de 1.256 millones de euros.

"Al no haber presupuestos aprobados, las entregas a cuenta son las del último presupuesto aprobado, el de el 2023. Con lo cual, toda la subida de recaudación que ha tenido el Estado, fruto de las subidas de impuestos o fruto de la inflación que ha llevado, obviamente, a un incremento, no se está viendo reflejada", ha señalado el presidente.

Clavijo ha incidido que estos recursos tendrían que recibirse a lo largo del año para financiar los servicios públicos básicos y esenciales de la comunidad autónoma. "No nos podemos ver sometidos, no solo a unas estrechezas presupuestarias, sino también a tensiones de tesorería. Afortunadamente, la comunidad autónoma de Canarias, históricamente, ha sido gestionada con seriedad y con rigor".

El jefe del Ejecutivo regional ha advertido que si esas entregas a cuenta no se aprueban "en los próximos meses", Canarias, y el resto de regiones españolas, tendrá que revisar "su prioridad de gasto".