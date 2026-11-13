El Gobierno canario cierra la emisión de deuda pública apta para RIC con una demanda de casi 500 millones

Archivo - La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección general de Tesoro y Política Financiera, ha completado la colocación de 100 millones de euros de deuda pública apta para materializar las dotaciones con cargo a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) tras cerrar la emisión con una demanda de casi 500 millones de euros.

Al cierre de la suscripción, el 11 de noviembre, se habían recibido 1.684 peticiones por un importe total de 498,9 millones de euros, lo que ha supuesto "una demanda cinco veces superior al importe ofertado, como ya ocurrió en la edición anterior", según ha informado la Consejería regional de Hacienda en nota de prensa.

En este sentido, indican que de acuerdo con las características de la emisión, se ha atendido todas las peticiones que solicitaron la adjudicación mínima, que este año se había establecido en 50.000 euros, siendo el número de suscripciones en este tramo de 812 peticiones, lo que representa casi el 50% del total de peticiones adjudicadas.

Este dato, matizan, desvela una amplia distribución de suscriptores, especialmente entre profesionales liberales y pequeñas y medianas empresas.

Respecto al porcentaje de prorrateo ha sido de un 8,472% frente al 1,993% de la emisión del ejercicio de 2025, con lo que el importe máximo adjudicado ha sido de 470.000 euros. Por su parte, el importe máximo de petición se estableció en 5 millones de euros, un millón inferior al límite del año pasado.

La fecha de la emisión y desembolso de los valores será el 25 de noviembre de 2026. La modalidad de esta emisión es de bonos a cinco años con un tipo de interés nominal del 0,2 por ciento fijo anual, por lo que su vencimiento será el 25 de noviembre de 2031.

Previamente, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, ha suscrito dos emisiones de estas características. En concreto en el año 2024, el valor suscrito fue de 150 millones de euros y en 2025 de 100 millones de euros.

PERSPECTIVA ESTABLE

Por último, exponen que en último informe de la agencia Standard & Poor's, 28 de septiembre de 2026, se mantenía la calificación crediticia en 'A+' con una perspectiva estable para la comunidad autónoma.

En este sentido, matiza que este informe sitúa a Canarias entre las regiones con "mejor perfil crediticio" dentro del sistema autonómico y respalda esa afirmación en un "sólido desempeño" presupuestario, una carga de deuda baja y en descenso, así como una posición de "robusta" liquidez.

Subraya que el informe hace hincapié en la posición de liquidez de Canarias, que le permite acceder a los mercados financieros. Para S&P, el acceso de Canarias a los mercados de capitales es sólido, lo que le posibilita para financiar sus necesidades de forma autónoma.

Al respecto, indica que muestra de ello son las dos anteriores emisiones de bonos de deuda pública aptas para dotaciones de RIC (2024 y 2025) y el primer bono sostenible por importe de 500 millones de euros emitido en junio de este año. En todos los casos, la demanda superó considerablemente los importes ofertados.

Esta estrategia de financiación permite a la comunidad autónoma afrontar con solvencia posibles tensiones de tesorería y mantener un acceso sólido a los mercados financieros, combinando financiación bancaria con emisiones de deuda propia.