El Gobierno canario confecciona una nueva guía con los productos locales premiados en los Concursos Agrocanarias 2025

El Gobierno canario confecciona una nueva guía con los productos locales premiados en los Concursos Agrocanarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), ha confeccionado de nuevo la guía online interactiva 'Regala Agrocanarias', con el objetivo de promocionar los vinos, quesos, sidras, gofios premiados en los Concursos Oficiales Agrocanarias 2025.

La iniciativa se ha diseñado principalmente para promocionar las producciones canarias de calidad diferenciada, pero pretende garantizar también "un respaldo" a quienes apuestan por ellas en sus comercios y las acercan a sus clientes, facilitando su consumo tanto en fechas de celebración como durante el resto del año, según especifica el director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, en una nota.

"La calidad de estas elaboraciones viene avalada por los diferentes paneles de cata que forman parte de los Concursos Agrocanarias, y a través de ellas contribuimos a impulsar la economía local y la generación de empleo, así como a mantener nuestro medio rural y nuestro sector primario", ha agregado.

INSPIRADA EN SAN BORORONDÓN

En esta edición, la campaña 'Regala Agrocanarias' se inspira en la isla de San Borondón y, mediante un vídeo publicitario basado en este territorio legendario, establece una analogía entre la exploración de lugares desconocidos y el descubrimiento de nuevos sabores en los establecimientos 'Agrocanarias friendly'.

Además de promover los productos distinguidos en estos certámenes a través del directorio que se publicará en la página web de los Concursos Agrocanarias y recogerá la ubicación de la tienda, datos de contacto y referencias disponibles en cada punto de venta, esta campaña anima a los participantes a organizar eventos de dinamización en sus establecimientos en torno a estas elaboraciones, así como a compartirlas en redes sociales con menciones a @concursosagrocanarias y los hashtags #RegalaAgrocanarias y #Agrocanariasfriendly.

Todo ello se complementará con diversas publicaciones a través del canal de YouTube, los perfiles en Facebook e Instagram y la Página web de los Concursos Agrocanarias para incrementar la visibilidad de los comercios locales.

Recuerda el Ejecutivo que para formar parte de esta iniciativa, las tiendas físicas o virtuales que comercialicen los productos galardonados en los Concursos Oficiales Agrocanarias y deseen participar deberán cumplimentar y enviar, antes del 5 de noviembre a las 14 horas, el formulario disponible a través del enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoDDrlap0-amIjDWLc...