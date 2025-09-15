Gobierno canario da continuidad a la obra de la LP-2, entre San Simón y Tajuya, destinando 4,3 millones

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo canario ha aprobado este lunes, en Consejo de Gobierno, el gasto plurianual de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad para hacer frente al Proyecto Modificado Número 2 de la Obra de acondicionamiento de la Carretera LP-2, en el tramo entre San Simón y Tajuya, en la isla de La Palma, que asciende a 4.365.731,91 euros.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico "garantiza la continuidad" de una obra estratégica para la isla, lo que "permitirá reforzar" la seguridad vial, mejorar la conectividad entre municipios del sur palmero y facilitar el transporte de personas, mercancías y servicios en un "eje fundamental" para la cohesión territorial.

El nuevo modificado, que se aprobó tras resolver una discrepancia técnica planteada por la Dirección General de Infraestructura Viaria respecto a la fiscalización previa del borrador de la Orden departamental que aprueba definitivamente este proyecto, permite "reactivar actuaciones de gran envergadura", tales como el viaducto de Belmaco y el sostenimiento del talud en El Rodadero, "mejorando la viabilidad" técnica del proyecto y adaptándolo a las condiciones reales del terreno.

Por otro lado, indican que la actuación en el tramo San Simón-Tajuya "es parte de una apuesta firme" del Gobierno de Canarias por el desarrollo de infraestructuras resilientes y modernas en La Palma.

La carretera LP-2 es un eje estructural de comunicación que articula el sur de la isla y su acondicionamiento contribuye al crecimiento económico, la movilidad sostenible y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

La obra, adjudicada inicialmente en 2011 con un presupuesto de 64,6 millones de euros, se adapta ahora a las necesidades "reales" del territorio con un presupuesto actualizado de 72,1 millones, fruto de los ajustes técnicos realizados. El plazo estimado para la finalización de esta fase es de 15 meses desde la autorización de las obras.

La modificación aprobada, explican, contempla "mejoras significativas" que responden tanto a criterios técnicos como a las condiciones topográficas detectadas durante la ejecución. En este sentido, indican que el viaducto de Belmaco se rediseña con una tipología en voladizo, con un único apoyo en el cauce, "garantizando menor impacto ambiental y mayor eficiencia" estructural.

Por su parte, en el paraje de El Rodadero, se implementará una nueva solución de sostenimiento ante las inestabilidades geotécnicas identificadas, con una inversión específica de 960.000 euros.

También se prevén refuerzos en la calzada entre los puntos kilométricos 25+600 y 25+640, cambios en la tipología de muros y la estabilización de diversos taludes para incrementar los estándares de seguridad. Estas medidas también permitirán actualizar los sistemas de contención de vehículos conforme a la normativa vigente.

Esta decisión, inciden, demuestra el compromiso del Ejecutivo autonómico con La Palma, "desbloqueando actuaciones clave" y asegurando el avance de una "infraestructura imprescindible" para el futuro de la isla.