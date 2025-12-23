El Gobierno canario desbloquea las obras del tramo San Simón-Tajuya con una inversión de más de 24 millones

Archivo - Obras en la carretera San Simón-Tajuya, en La Palma - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha aprobado el proyecto Complementario Número 1 de las obras de acondicionamiento de la carretera LP-2 Bajamar-Tajuya, en el tramo San Simón-Tajuya, en la isla de La Palma.

Con este acuerdo, el Ejecutivo desbloquea un trámite administrativo clave que permite iniciar los trabajos necesarios para recuperar al uso público este tramo estratégico de la LP-2, interrumpido como consecuencia de la erupción del volcán Tajogaite en 2021.

El proyecto complementario contempla la ejecución de un nuevo trazado de aproximadamente 2,3 kilómetros sobre las coladas volcánicas, diseñado con soluciones técnicas específicas para garantizar la seguridad de la infraestructura, su durabilidad y su correcta integración en un entorno de elevada complejidad geológica y ambiental.

La actuación permitirá dar continuidad a la carretera LP-2, hoy interrumpida, y recuperar una vía de interés general clave para el desarrollo social y económico de la isla, restableciendo además la conexión de los municipios del Valle de Aridane con Fuencaliente, y garantizando una comunicación segura y eficiente entre el norte y el sur de la isla.

La aprobación definitiva del proyecto posibilita avanzar en una actuación que cuenta con un plazo de ejecución estimado de 14 meses y una inversión superior a los 24 millones de euros, recoge una nota del Ejecutivo,

Las obras previstas en este proyecto complementario para reconectar la LP-2 entre las localidades afectadas resultan fundamentales para favorecer la fijación de población, tanto en términos de residencia habitual como para la población que se ha visto desplazada por el fenómeno volcánico.

La actuación permitirá reducir de forma significativa los tiempos de desplazamiento y mejorar la accesibilidad a infraestructuras básicas, como los servicios sanitarios y los principales nodos de transporte y comunicación, tanto dentro del propio municipio como en la conexión con la capital insular.

Asimismo, el proyecto permitirá eliminar la brecha viaria existente en la actualidad dentro del municipio de Los Llanos de Aridane, entre los núcleos de Las Manchas y Tajuya, así como mejorar la conectividad entre los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte con Fuencaliente y el resto del territorio municipal.

Este avance tendrá un impacto directo en la cohesión territorial y contribuirá a reducir la presión sobre el suelo en los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane, facilitando una mejor adaptación y aceptación de los nuevos desarrollos de asentamiento poblacional, subraya el Ejecutivo.