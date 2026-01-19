Gobierno canario desconoce el origen del cero energético de La Gomera y no dudará en sancionar si es necesario

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández, saluda al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una reunión del Consejo de Gobierno - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha señalado este lunes que aún se desconocen las causas del cero energético que se produjo este domingo en La Gomera durante 17 minutos --tardó tres horas en recuperarse todo el suministro y afectó a más de 15.000 clientes-- y que se trabaja en coordinación con el Ministerio de Industria y la empresa Endesa.

"Se está estudiando el origen y una vez se conozca y se disponga de los resultados, se analizarán en detalle para determinar las medidas correctoras o las sanciones si fueran pertinentes", ha comentado en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, en la que ha recordado que el 'cero' que ya sufrió la isla en julio de 2023 se saldó con una sanción de 12,1 millones.

El consejero ha admitido que un "corte total" de suministro eléctrico "genera preocupación, molestias y una gran incertidumbre" y lamentado las "dificultades" que ha ocasionado a hogares, comercios y servicios, aparte de que "perjudica la imagen de la isla".

Zapata entiende que este suceso "evidencia una vez más que Canarias no puede seguir esperando en materia de energía", subrayando que tampoco les "sorprende" pues "desde el minuto uno" que el Gobierno empezó a trabajar se declaró la emergencia energética.

"Tomamos decisiones que otros no asumieron, dimos transparencia y nos pusimos manos a la obra", ha indicado, ya que el cero energético de La Gomera en verano de 2023 dio muestras de la "grave situación" del sector eléctrico en Canarias.

Así, ha indicado que las medidas "no son inmediatas ni sencillas" pero forman parte de una "estrategia clara" para reforzar el sistema, caso del concurso exprés de generación de energía, con infraestructuras de respaldo "flexibles y temporales" para reducir el déficit de generación.

Igualmente ha explicado que en La Gomera hay una "importante" implantación de las renovables, una fuerte en la estructura de distribución y en breve se pondrá el servicio el cable submarino que conectará a la isla con Tenerife y supondrá un "salto cualitativo" para la seguridad eléctrica y el "aprovechamiento pleno" de las renovables.

Ha dicho también el Gobierno sigue pendiente del concurso para la renovación de los grupos de generación eléctrica, que lleva 13 años de retraso, --ya se han presentado alegaciones-- y se ha reforzado el marco legal "para que se pueda actuar con contundencia en tiempo y forma" con las sanciones a raíz de la modificación de la ley del sector eléctrico.