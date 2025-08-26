Gobierno canario dice que el decreto de menores migrantes "viene bien" a todas las CCAA y exige su cumplimiento

Archivo - La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha afirmado este martes que el decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes "viene bien" a todas las comunidades autónomas por lo que va exigir su cumplimiento.

En declaraciones a los periodistas tras la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros ha puesto como ejemplo como la presión migratoria se ha incrementado ahora en Baleares "y lo mismo puede pasar con cualquier otro territorio fronterizo peninsular".

Por ello ha indicado que la atención a los menores migrantes es una "cuestión de Estado" que se debe "solucionar entre todas" las comunidades y el Gobierno central, a la espera también de lo que ocurra con los recursos que se han interpuesto ante el Tribunal Supremo.

No obstante ha comentado que "en principio no va a haber ningún problema" para que se ejecute el decreto a expensas de la financiación ya que "muchas" comunidades dicen que "no es suficiente para atender a los niños durante un tiempo largo sino sólo durante unos determinados meses".

Delgado ha defendido que las cantidades se actualizan año a año al tiempo que ha agradecido la predisposición de País Vasco y Cataluña para ofrecer plazas pese a que inicialmente no están incluidas en el reparto.

La consejera ha apuntado que este decreto pone "blanco sobre negro" el número de menores migrantes que hay y las plazas que tiene que tener cada comunidad autónoma "sí o sí", incluyendo los menores que puedan llegar en el futuro.

Así, si se declara la contingencia migratoria --sobrepasar tres veces la capacidad-- los menores se tienen que distribuir entre el resto de comunidades autónomas y en el caso de Canarias, con una capacidad ordinaria de 737 plazas, atiende a algo más de 5.000.

Esa distribución, ha apuntado, conlleva también una financiación y si no fuera suficiente ha indicado que habrá que seguir discutiendo con el Gobierno central, ya que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, defendió en el Congreso que sería "suficiente".

"Entendemos que si no está puesto ahora, se tiene que poner a la mayor brevedad posible para seguir atendiendo a los menores", ha comentado, subrayando que las comunidades autónomas ya han planteado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Familia que debe cubrirse hasta que el menor sea mayor de edad.

En ese sentido ha apuntado que el propio Gobierno canario ya ha hecho esa reclamación en sus recursos interpuestos ante el Supremo y entiende que lo que no puede hacer es "dejar en 'stand-by'" la norma porque no se disponga ahora de los medios.

Ha puesto como ejemplo que Canarias abrió centros "de la noche a la mañana" cuando llegaban 100 menores a las islas a diario por lo que cualquier comunidad autónoma puede hacer lo mismo, abrir centros de emergencia, en línea con lo que han hecho Canarias, Ceuta o Baleares.