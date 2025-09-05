El Gobierno canario modifica el catálogo de puestos de trabajo de la Policía Canaria

Archivo - Agente de la Policía Canaria junto a un coche patrulla - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha aprobado este viernes la modificación del catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo General de la Policía Canaria, contemplado en el anexo del Decreto 187/2024 de 4 de noviembre, para adecuarlo a la disponibilidad y dedicación de los funcionarios que ocupan plazas en la Brigada Móvil (BRIMO).

La ampliación del catálogo se adecúa las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2025.

En este sentido, la disposición adicional décima de la citada ley determina que el complemento singular fijo que el catálogo del cuerpo asigne a cada uno de los empleos adscritos a la Brigada Móvil (BRIMO) deberá ser superior, en dieciocho puntos, al que se asigne a los empleos equivalentes adscritos a la Unidad de Recursos Operativos (URO), y que para ello el Gobierno de Canarias debe adaptar el catálogo.

Además, se indica también que el Gobierno de Canarias procederá a ampliar el Catálogo de Puestos del CGPC actual para asignar a los empleos adscritos a la Brigada Móvil (BRIMO) los niveles de complemento de destino, estableciendo que surtirá efectos económicos el 1 de enero de 2025.