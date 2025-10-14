El Gobierno central se compromete a derivar desde Canarias a 231 menores solicitantes de asilo antes de final de mes

Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, a 14 de octubre de 2025, en El Hierro, Islas Canarias (España) - Europa Press Canarias - Europa Press

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, avisa de que vuelven a la "casilla de salida", con 1.000 asilados otra vez

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha avanzado este martes que el Gobierno central se ha comprometido a derivar a 231 menores solicitantes de asilo desde el archipiélago hasta la Península --más que en los siete meses desde que falló el Supremo--.

En declaraciones a los periodistas a la salida de la reunión del comité interministerial ha apuntado que esta cantidad sigue siendo "insuficiente" al tiempo que ha reconocido que "da la sensación de que están esperando a que cumplan la mayoría de edad".

Ha comentado que cuando un menor cumple los 18 años "algo ha fallado" porque "no se le ha dado respuesta" cuando tenían la minoría de edad y tenían que haber sido acogidos.

A día de hoy, ha indicado, "podemos decir que tan solo 182 menores han salido trasladados a la Península, hay 87 menores que permanecen en el 'Canarias 50' y tras las nuevas solicitudes de protección internacional, volvemos al punto de partida, es decir, Canarias tiene 1.000 chicos solicitantes de protección internacional nuevamente".

La directora general ha apuntado que el Gobierno central eleva a 500 los traslados antes de final de mes pero Canarias entiende que "están computando aquellos que son mayores de edad y que han accedido al sistema".

A su juicio, si al final se incorporan al sistema de adultos, se confirma que el modelo "es un fracaso" porque tenían que haber sido atendidos como menores.

El Gobierno canario tiene contabilizados a 30 menores que son solicitantes de asilo internacional y serán mayores de edad en próximas fechas --más 34 que salieron el mes pasado-- por lo que probablemente se tendrá que solicitar su trámite para un centro de adultos.

"No olvidemos que hay niños, hay chicos y chicas que tienen unas expectativas y a las que se les ha generado una ilusión y al mismo tiempo se les está generando una incertidumbre puesto que no saben cuándo van a ser atendidos, cuándo van a ser trasladados, adónde van a ir, y eso es lo que está pasando con los menores, que hay algunos que llevan ya casi dos meses en el 'Canarias 50'", ha señalado.

INCERTIDUMBRE ENTRE LOS MENORES

En esa línea ha incidido en que los menores "no entienden por qué tienen que salir de un centro en Gran Canaria a otro centro de igual o peores características o salir de una isla como es El Hierro para acabar en Gran Canaria o en Tenerife en un dispositivo".

Rodríguez no ha ocultado que se ha vuelto a la "casilla de salida" porque Canarias vuelve a tener en torno a un millar de menores solicitantes de asilo, más o menos los que tenía en marzo, cuando falló el Supremo.

Ha indicado, a modo de ejemplo, que en el cayuco que llegó este lunes a Tenerife viajaban cinco menores y están a la espera de realizar el filtrado de edades del cayuco que ha arribado este martes a La Restinga con 230 personas a bordo, con el agravante de que el plazo de 15 días que da la ley de extranjería con cargo a la contingencia migratoria, suele extenderse a 25 días normalmente para realizar las derivaciones.

La directora general ha señalado que el perfil habitual son malienses, gambianos y senegaleses y las chicas que solicitan la protección internacional "vienen huyendo de matrimonios forzosos, de mutilación genital y de situaciones de trata".