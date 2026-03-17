El Gobierno dice que "no es posible" la cogestión aeroportuaria y solo se abre a mejorar la coordinación con Canarias

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes ha aclarado este martes que la cogestión aeroportuaria que demanda el Gobierno de Canarias "no es posible" y solo está abierto a mejorar la colaboración y participación de la comunidad autónoma en algunos asuntos y siempre con "pleno respeto" a las competencias de Aena.

Fuentes del departamento que dirige Óscar Puente precisan a Europa Press que con el País Vasco no se ha alcanzado ningún acuerdo de cogestión --al que se ha referido este martes el Ejecutivo canario-- y solo abre la puerta a establecer un instrumento de colaboración, coordinación y participación en materia aeroportuaria para favorecer el "adecuado funcionamiento y el desarrollo" de su actividad en el territorio.

Así, aluden al marco jurídico y competencial vigente, facilitando y contribuyendo a la implicación interinstitucional y a una mayor competitividad del sistema aeroportuario en el territorio de la Comunidad Autónoma, con respeto a las competencias de cada institución.

Sobre el caso concreto de País Vasco las fuentes señalan que "no supone una alteración" de la red de aeropuertos de interés general de Aena o un "tratamiento singular" de los aeropuertos de interés general situados en el País Vasco, sino que el acuerdo permitirá "mejorar las sinergias" entre los aeropuertos y su "complementariedad" con el resto de las infraestructuras del transporte y logísticas del territorio.

"En esa misma línea se puede avanzar en otros territorios pero no en otras", precisan, por más que el Gobierno canario entienda que el artículo 161 de su Estatuto de Autonomía, reformado en 2018, siente las bases de esa opción.

"Estamos abiertos, eso sí, a la colaboración entre las administraciones en ámbitos como la planificación aeroportuaria, conectividad y calidad de servicio, políticas medioambientales, así como en otras políticas públicas con impacto aeroportuario, manteniendo Aena su capacidad de acción como gestor aeroportuario", señalan.

El Gobierno central y el Ejecutivo canario se verán las caras para abordar la gestión de los aeropuertos en una cumbre bilateral que se celebrará en el archipiélago el próximo 10 de abril.