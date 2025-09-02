El Gobierno inicia el procedimiento para determinar la sede del Centro Nacional de Vulcanología

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el inicio del procedimiento para la determinación de la sede física del Centro Nacional de Vulcanología por la que pujan, en el caso de Canarias, las islas de Tenerife y La Palma.

El objetivo del Gobierno con el Centro Nacional de Vulcanología "es contar con un centro que favorezca la investigación científica y tecnológica y que permita la coordinación nacional en este ámbito", ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho que el anuncio es una "buena noticia para la descentralización" de la administración del Estado y valorado que el proceso se realiza por la vía de urgencia para acortar los plazos.

Además ha comentado que el "está abierto con transparencia a todos los lugares de España" que quieran presentar sus candidaturas y posteriormente habrá una comisión que establezca "razones objetivas para decidir el lugar más oportuno", contando también con la opinión del Gobierno autonómico.