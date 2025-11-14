El Gobierno llevará al Parlamento en 2026 la nueva Ley de Canariedad en el Exterior, que apoyará a unos 185.000 canarios

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias buscará llevar este 2026 al Parlamento canario la actualización de Ley de Canariedad en el Exterior, cuyo proceso de consulta pública ya ha culminado, y que busca mejorar la atención a unos 185.000 canarios, así como descendientes de canarios, que viven en el exterior y que aportan culturalmente y económicamente a las islas, así como a construir "la Canarias que hoy conocemos".

Entre otros aspectos, ley prevé ampliar su alcance actual, así como las vías de participación y apoyo entre comunidades canarias en el exterior con la sociedad de las islas y sus instituciones, además de reconocer la contribución de estos canarios o descendientes de canarios en el exterior a la cultura, economía y sociedad canaria.

También, la futura normativa contemplará diferentes líneas de ayuda, entre ellas el dar facilitades al retorno de los ciudadanos canarios en el exterior, la concesión de ayudas para estudios universitarios, y la regulación de los derechos de los emigrados y sus cónyuges y sus descendientes y cónyuges, incluyendo la cobertura sanitaria de urgencia en caso de estancia temporal en Canarias.

El impulso a esta actualización de la ley lo ha desarrollado este viernes el viceconsejero de Presidencia del Gobierno, Alfonso Cabello, que ha inaugurado el 'IV Congreso de Migraciones Migratlantes 2025', en Presidencia del Gobierno, en su sede de Santa Cruz de Tenerife, que en esta edición se centrará en el previsible aumento del flujo migratorio procedente de América Latina hacia España.

Esta cita se focalizó en 2024 en una mirada hacia el continente africano debido a la emergencia migratoria que continúa padeciendo las islas; sin embargo, ha precisado Cabello, hay "una realidad", y es que existen unos "185.000 canarios viviendo fuera " y toca "mirar también a ese sentimiento de canariedad, a cómo se construye desde fuera", sin olvidarse de la perspectiva que, en ese sentido, se aporta desde Latinoamérica. "El vínculo histórico, cultural, lingüístico está muy enraizado allí, y para nosotros es fundamental volver a reenfocar", ha señalado el viceconsejero regional.

De este modo, ha invitado a entender los flujos migratorios como "una oportunidad" para crecer desde Canarias y desde fuera de las islas "hacia el mundo". "Queremos fijar esa mirada y comenzar a trabajar en lo que para nosotros será un hito importante, que es el impulso a la Ley de Canariedad en el Exterior", ha avanzado Cabello.

Así, ha precisado que la autonomía tiene competencias para establecer "esa mirada" hacia los canarios en el exterior "que ayudaron a construir" las islas, "aportando y sacrificándose". Asimismo, ha subrayado el "vínculo emocional y cultural" que justifica el avance de la nueva ley, que busca llevarse al Parlamento canario en la próxima anualidad, en 2026, según precisa el Gobierno.

DETALLES DE LA LEY

Alfonso Cabello ha explicado que el desarrollo de la futura Ley de Canariedad parte de la apuesta "y la sensibilidad" del Ejecutivo con la materia, donde sube hasta "un 37%" la inversión en el presupuesto de 2026 para precisamente atender a los canarios en el exterior, así como a la relación de vecindad que las islas mantienen internacionalmente. "Hay una apuesta presupuestaria, en recursos humanos, y en sensibilidad, y tenemos que ordenar todo ello en una ley que nos dé garantías, y también una hoja de ruta compartida con el Parlamento de Canarias y con todas las entidades", ha dicho.

Asimismo, ha defendido la necesidad de estructurar los recursos y los apoyos hacia los canarios en el exterior a través de un desarrollo legislativo, porque ese colectivo "se sigue sintiendo parte de esta tierra, sigue aportando cultural y económicamente, y ha ayudado a construir la Canarias que hoy conocemos".

"Es fundamental tener una ley que reconozca en qué líneas de trabajo va a estar el Gobierno de Canarias a lo largo de las próximas décadas con esas entidades y colectivos vinculados a la población canaria o descendientes de canarios en el exterior", ha culminado.