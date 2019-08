El Gobierno teme incurrir en déficit con las cuentas de CC y que aterrice en Canarias "la policía financiera"

Publicado 01/08/2019 17:13:39 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo teme incurrir en déficit con las cuentas dejadas por la anterior Administración, de Coalición Canaria (CC), y que aterrice en las islas "la policía económica y financiera" de la Administración central.

"Nos preocupa incurrir en déficit, porque significa que aparecen unos señores aquí de la policía económica y financiera del Ministerio de Hacienda y sufriríamos una especie de intervención. Eso es lo que tenemos que evitar", aseveró Pérez, que ejerció este jueves como portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Por ello, avanzó que el nuevo Gobierno intentará "recuperar la financiación perdida", aunque rechazó hablar de recortes o de subida de impuestos. En todo caso, precisó que para él "recuperar niveles impositivos que hubo en otro momento" puede ser una "hipótesis" que resulte "obligada" pero que eso "no" lo considera "subir impuestos".

"No considero subir impuestos", sostuvo, algunas medidas como "la recuperación de tipos impositivos" o "cambios en las ventajas" reflejadas en el Impuesto para la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

LOS INGRESOS "VAN MAL"

Y es que, argumentó, los "ingresos van mal" y "no solo por el Estado", sino que hay una pérdida de "ciento y pico millones de euros que dependen de nosotros, del perímetro de la CCAA".

Así, se congratuló de que venga "18 millones por una vía extraordinaria" desde el Gobierno central y preguntado por la explicación a que ésta medida se apruebe ahora y no antes, con otro partido al frente del Gobierno, Pérez sostuvo que "a la gente se le ocurren las cosas cuando se le ocurren".

"La parte mala es por qué no lo hicieron antes, pero me alegro mucho de que vengan ahora. Mejor antes, claro, pero ignoro la complicación jurídica ni cómo se hizo. Y he de decir que los consejeros implicados ahora están dando mucha lata para arreglar las transferencias que faltan", detalló.

"NO NOS VEO HACIENDO RECORTES"

Pérez rechazó también enfocar esta ausencia de ingresos con recortes, pues consideró que algunas medidas de este tipo "no son reversibles". "No nos veo haciendo recortes. Creo que sí es posible hacer un control del gasto mayor, porque habrá que ver mecanismos de ahorro que deben estar siempre pero que si uno tiene el bolsillo más corto lo tendrá que hacer con mayor intensidad", dijo.

En todo caso, aseveró que no ha escuchado al consejero de Economía. Román Rodríguez, hablar de que el Gobierno deba "corregir prioridades del discurso de investidura". "Recortes no hay ninguno en el corto plazo, no nos vemos suprimiendo nada, porque no lo ha identificado aún Hacienda", continuó.