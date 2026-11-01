El Gobierno tramita de urgencia la declaración de servicio público en los vuelos entre El Hierro, La Palma y La Gomera

Archivo - El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres - MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes ha tramitado de urgencia el Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se declaran las obligaciones de servicio público en las rutas aéreas El Hierro-La Gomera, El Hierro- La Palma y y La Gomera-La Palma, una de las reivindicaciones de estas islas para garantizar los vuelos directos.

Así lo ha avanzado este domingo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha explicado en su cuenta oficial en 'X' que la decisión se tomó el pasado viernes, 30 de octubre, tal y como ya había avanzado el Gobierno, con el objeto de llevarlo "cuanto antes" al Consejo de Ministros.

A partir de ahora, la propuesta ha sido remitida oficialmente desde el Gobierno de España a las operadoras aéreas y el Gobierno de Canarias, que disponen de 5 días para presentar alegaciones.

"Damos un paso importantísimo para mejorar la conexión de la población de las Islas verdes, algo históricamente demandado por herreños, palmeros y gomeros", ha agregado Torres.