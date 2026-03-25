La Gomera solicita subir a nivel 2 la emergencia ante la intensidad de 'Therese': más de 100 incidencias en tres horas

Lluvias en Valle Gran Rey asociadas al paso de la borrasca 'Therese' - CABILDO DE LA GOMERA

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera ha solicitado al Gobierno de Canarias la subida al nivel 2 de emergencia ante las afecciones por la borrasca 'Therese' que experimenta la isla en las últimas horas, especialmente en los municipios de Valle Gran Rey y Alajeró.

La decisión se adopta tras las fuertes precipitaciones y acumulaciones que se han alcanzado, hasta 86 litros por metro cuadrado en 24 horas, lo que sitúa la situación en un escenario de riesgo.

El Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) ha registrado más de 100 incidencias desde las 14.00 horas de este miércoles, detalla el Cabildo en una nota.

La situación obliga a la suspensión de todas las líneas 1, 6 y 8 de GuaguaGomera que operan con Valle Gran Rey hasta nuevo aviso, con el objetivo de minimizar riesgos.

Además, se ha procedido al corte del acceso a Valle Gran Rey por la GM-1 a la altura del túnel de Yorima, debido al riesgo de desprendimientos por las fuertes lluvias.

De esta manera, no se podrá circular por esta vía, y se ruega no entrar ni salir del municipio, durante las próximas horas.

En Valle Gran Rey también se encuentra cortada la calle San Antonio (zona Guadá), y el barrio de La Vizcaína se encuentra aislado, sin acceso en estos momentos.

Asimismo, la Avenida Marítima, en el tramo entre La Playa y La Puntilla, está cerrada tanto para el paso de peatones como de vehículos debido a la crecida del barranco.

Los niños y niñas que se encontraban en los centros escolares del municipio comenzarán a ser trasladados a sus hogares bajo la garantía de medidas de seguridad y precaución necesarias.

A ello se suma el cierre de la vía CV-11, que une Paredes con el casco de Alajeró. En las vías ya se encuentra equipo técnico y el personal del servicio de mantenimiento y conservación de carreteras evaluando los daños ocasionados y determinando las actuaciones a llevar a cabo.

SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA

Siguiendo las últimas indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de Canarias, y en coordinación con los servicios de Emergencias del Cabildo de La Gomera, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, con el fin de evitar los desplazamientos de la comunidad educativa, se ha suspendido la actividad lectiva presencial para los turnos de tarde y de noche de este miércoles.

La recomendación para el alumnado y el profesorado que se encuentre ya en el centro es que permanezca en las instalaciones y sigan las indicaciones de los dispositivos de emergencias.

Para la jornada completa del jueves se mantiene la suspensión de la actividad lectiva, con el fin de evitar desplazamientos por el territorio insular debido al riesgo por desprendimientos y la presencia de material en las vías de la isla.

OPERATIVA DE LA LÍNEA MARÍTIMA INTERIOR

Debido al cierre de la GM-1 a su paso por Valle Gran Rey, la operativa de Fred. Olsen Express en la línea marítima interior de La Gomera ha sufrido modificaciones importantes para este miércoles 25 de marzo.

La compañía ha decidido retrasar la salida del Benchi Express desde San Sebastián hasta las 17.45 horas.

El objetivo principal de este cambio es asegurar que los pasajeros que viajan desde Tenerife por mar puedan completar su trayecto y llegar a su destino final a pesar del cierre de las carreteras.

Para mitigar las molestias, la Autoridad Portuaria ha habilitado una explanada específica en el puerto de San Sebastián, permitiendo que los usuarios afectados estacionen sus vehículos de forma segura.

Además, Fred. Olsen Express reforzará la conexión con viajes extraordinarios directos entre ambos puntos ya que se ha programado una salida adicional desde Valle Gran Rey a las 20.00 horas y un último trayecto de regreso desde San Sebastián a las 21.45 horas.

De cara a la jornada de este jueves, y tras coordinarse con el Cabildo de La Gomera, se ha establecido una operativa especial para facilitar el traslado de grupos que necesitan enlazar con vuelos en Tenerife.

Por este motivo, se adelantará la primera salida desde Valle Gran Rey a las 05.15 horas, garantizando así la conexión con el ferry de las 07.00 horas rumbo a Los Cristianos.

La naviera mantendrá rotaciones adicionales de refuerzo hasta que se normalice el acceso por tierra y recomienda a los pasajeros permanecer atentos a nuevas actualizaciones.