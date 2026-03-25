Suspenden las clases en turno de tarde y noche en La Gomera ante las fuertes lluvias de 'Therese'

Lluvias asociadas al paso de la borrasca 'Therese' por La Gomera - CABILDO DE LA GOMERA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha comunicado la suspensión de clases presenciales en la isla de La Gomera en los turnos de tarde y de noche debido a la reactivación de la borrasca 'Therese', con fuertes lluvias en los municipios de Valle Gran Rey y Alajeró.

El departamento que dirige Poli Suárez apunta también que se aplicará la modalidad telemática en aquellas enseñanzas en las que sea posible y aclara que el alumnado y profesorado que ya se encuentre en los centros debe permanecer en las instalaciones y seguir las indicaciones de los dispositivos de emergencias.

Igualmente señala que la decisión se toma siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de Canarias para evitar desplazamientos de la comunidad educativa y en coordinación con los servicios de Emergencias del Cabildo de La Gomera.

De cara a la jornada de este jueves se tomarán decisiones según la evolución de la situación meteorológica.