Suspenden las clases en turno de tarde y noche en La Gomera ante las fuertes lluvias de 'Therese'

Lluvias asociadas al paso de la borrasca 'Therese' por La Gomera
Lluvias asociadas al paso de la borrasca 'Therese' por La Gomera - CABILDO DE LA GOMERA
Europa Press Islas Canarias
Publicado: miércoles, 25 marzo 2026 17:27
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha comunicado la suspensión de clases presenciales en la isla de La Gomera en los turnos de tarde y de noche debido a la reactivación de la borrasca 'Therese', con fuertes lluvias en los municipios de Valle Gran Rey y Alajeró.

El departamento que dirige Poli Suárez apunta también que se aplicará la modalidad telemática en aquellas enseñanzas en las que sea posible y aclara que el alumnado y profesorado que ya se encuentre en los centros debe permanecer en las instalaciones y seguir las indicaciones de los dispositivos de emergencias.

Igualmente señala que la decisión se toma siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de Canarias para evitar desplazamientos de la comunidad educativa y en coordinación con los servicios de Emergencias del Cabildo de La Gomera.

De cara a la jornada de este jueves se tomarán decisiones según la evolución de la situación meteorológica.

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