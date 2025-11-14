Goyeneche (Ecoalf) aboga por un modelo de moda más sostenible y la reutilización frente al "drama" del despilfarro

El fundador y presidente de Ecoalf, Javier Goyeneche, en la gala de entrega de los II Premios Azul Zero, que premian en los Jameos del Agua, en Lanzarote - EUROPA PRESS

HARÍA (LANZAROTE), 14 (EUROPA PRESS)

El fundador y presidente de Ecoalf, Javier Goyeneche, ha abogado por un modelo de moda más sostenible y la reutilización de prendas y materiales, frente al "drama" del actual sistema basado en el "tiro, tiro, tiro" y la generación de residuos.

"Llevamos décadas manejados por un modelo basado en el compro, tiro, compro, tiro, tiro. Una moda nueva cada semana, descuentos, promociones de Black Friday. Esto es un desastre", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

"Yo vengo de Ghana ahora y llegan 16 millones de prendas cada semana de Europa al vertedero. 16 millones de prendas cada semana. Luego es un modelo que está generando una cantidad de residuos que es ridículo", ha lamentado Goyeneche, quien ha recibido un galardón a su trayectoria en los II Premios Azul Zero en Lanzarote.

En este sentido, el presidente de Ecoalf ha señalado que "lo más sostenible es lo que heredas de tu padre o de tu madre" y ha reivindicado la "sensación de arreglar las cosas" y no "decir, bueno, se me ha roto compro otra".

"Yo creo que eso es lo que está generando es una cantidad de residuos innecesario y un problemón en el mundo que yo creo que mucha gente no es consciente", ha insistido. Goyeneche ha defendido que "la sostenibilidad no es hacer muchas cosas diferentes, sino hacer las cosas de forma diferente" y ha apostado por "consumir menos" como la opción "más sencilla" y "sostenible".

"Entonces yo creo que lo que cada uno tiene que intentar es decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo diferente en mi día a día para mejorar este planeta?", ha planteado. Asimismo, el fundador de Ecoalf ha instado a los nuevos negocios a arrancar "ya con una visión e intentar hacer las cosas de forma diferente".