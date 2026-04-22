Graduados 130 nuevos policías locales que prestarán servicio en 26 municipios de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha celebrado este miércoles el acto de clausura del IV Curso de acceso a la Policía Canaria, con el que se incorporarán 130 policías locales de nuevo ingreso a 26 municipios del Archipiélago.

"Fortalecer la seguridad pública es fortalecer Canarias y nuestro autogobierno", ha señalado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que asistió al acto. "Cada hombre y cada mujer que se incorpora al sistema público de seguridad hace más fuertes a nuestros municipios y hace más seguras nuestras calles", ha añadido.

Clavijo agradeció el compromiso de estos nuevos agentes y les felicitó por culminar esta etapa. "Ustedes no han elegido un camino cualquiera. Han elegido servir. Y servir significa mucho más que ejercer autoridad. Significa proteger, prevenir, mediar, acompañar, escuchar y estar ahí cuando más falta hace. Significa estar al lado de las personas", ha afirmado Clavijo, que ha felicitado a los ayuntamientos por el esfuerzo realizado junto a la Consejería de Presidencia para incorporar en tres años a más de 500 policías locales.

En este sentido, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha recordado la apuesta del Gobierno por incrementar la seguridad con más policía en las calles.

"Hablamos no solo de Policía Autonómica sino también de la Policía Local, a través del convenio con la FECAM para hacer convocatorias unificadas y una formación conjunta. Policía Local y Policía Autonómica forman nuestra Policía Canaria y hemos duplicado el presupuesto de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, pasando de 2,3 a 4,7 millones de euros", ha puntualizado Barreto.

21 AYUNTAMIENTOS

En esta promoción participan 21 ayuntamientos de la segunda convocatoria unificada, que se han adherido al convenio del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), además de cinco ayuntamientos con convocatorias propias.

Así, en total, se incorporan efectivos en los siguientes municipios: Adeje, Agaete, Agulo, Arona, Arucas, El Paso, Gáldar, Güímar, Hermigua, La Oliva, Las Palmas de Gran Canaria, Los Llanos de Aridane, Pájara, San Andrés y Sauces, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de La Palma, Tacoronte, Tazacorte, Teguise, Teror, Tías, Tuineje, Valle Gran Rey, Vallehermoso, Valleseco y Vega de San Mateo.

Los agentes accedieron a la Academia en noviembre para cursar una formación académica y práctica especializada de cinco meses de duración. El curso contempla 1.100 horas de formación, de las que 990 se han realizado en la Academia y otras 110 horas las harán en sus futuras comisarías como funcionarios en prácticas.