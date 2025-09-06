Gran Canaria celebra este domingo la Romería Ofrenda a la Virgen del Pino

Archivo - Romería Ofrenda de El Pino - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE TEROR - Archivo

La Romería Ofrenda a Ntra. Sra. del Pino unirá este domingo, 7 de septiembre, a toda Gran Canaria en Teror, para participar en uno de los eventos más populares de la Fiesta del Pino.

Según informa el Ayuntamiento de Teror, a partir de las 15.30 horas partirán desde el Castañero Gordo a la Plaza del Pino las 22 carretas de los municipios de la isla y la del Cabildo de Gran Canaria, acompañadas de miles de peregrinos y representaciones de las islas.

Ya a las 16.00 horas la imagen de la Virgen del Pino saldrá al pórtico de la Basílica para marcar el inicio oficial de la popular romería con la participación de 22 carretas

El tradicional evento, que este año cumple 73 años de existencia desde que fuera instaurada en 1952 por el Cabildo de Gran Canaria, a propuesta del que fuera cronista de la isla y folclorista Néstor Álamo, es uno de los más multitudinarios, y este año coincide con el fin de semana y lunes festivo, por lo que se prevé una masiva participación

Los 21 municipios de la Isla, más la representación del Cabildo grancanario, desfilarán ante la Patrona para ofrecer lo mejor de sus campos, acompañados todas ellos por el folclore y los bailes tradicionales.

Las tradicionales carretas municipales, los temas más populares del cancionero canario, los productos de la tierra, la vestimenta típica y, sobre todo, el fervor religioso y la solidaridad, se entremezclan en la fiesta grande de los grancanarios.

LOS FUEGOS DEL PINO EN LA MEDIANOCHE

Por su parte, los fuegos artificiales de las Fiestas del Pino resplandecerán en la noche del 7 al 8 de septiembre, a la 12 de la noche, lanzados del el solar ubicado junto a la Estación de Guaguas.

El espectáculo pirotécnico organizado por el Ayuntamiento de Teror tendrá una duración de unos 10 minutos y correrá a cargo de la pirotecnia terorense El Pilar, con el fueguista Benjamín Dávila al frente.

El evento de color y fuego cuenta con un detallado plan de seguridad, para el lanzamiento de diversos artificios pirotécnicos de acuerdo con lo establecido según normativa vigente. En total se quemarán unos 90 kg. de pólvora.

DÍA DEL PINO, DÍA GRANDE DE LA PATRONA

Ya el lunes, día 8, la Fiesta del Pino celebra su día grande en honor a Ntra. Sra. del Pino, Patrona de la Diócesis de Canarias y de la isla de Gran Canaria.

La Solemne Misa oficiada por el Obispo de la Diócesis, Monseñor José Mazuelos, estará precedida del acto oficial de recepción del representante de S.M. el rey, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a las 11.15 horas, al que seguirá el desfile militar con el Regimiento de Infantería Canarias 50, acompañado de la Banda de Guerra nº1 de la Brigada Canarias 16, la Unidad de Música del Mando Aéreo de Canarias y la Escuadra de Gastadores del Mando Aéreo de Canarias.

Asimismo, la Solemne Misa comenzará a las 12.00 horas y, en torno a las 13.00 horas se iniciará la procesión, con su recorrido por la calle Iglesia Chica, la Cal, Calle Nueva, Isaac Domínguez y Calle Real de la Plaza. Acompañará a la comitiva la Banda de Música de Teror, dirigida por Óscar Sánchez Benítez, el desfile de la Banda de Guerra nº1 de la Brigada Canarias 16, una sección del Regimiento Canarias 50 y una Escuadra de Gastadores del Regimiento Canarias 50.

LLUVIA DE PÉTALOS

Finalmente, como en los últimos años, la procesión contará con lluvias de pétalos al paso del trono con la Virgen del Pino, y especialmente a su paso por la calle Real caerán miles de pétalos, conocida como 'Petalada'.

Una veintena de personas participan en esta iniciativa haciendo 'llover' desde las azoteas de dos casas este año unos 200.000 pétalos deshojados de varios miles de rosas.

La iniciativa surgida por participación popular, que cumple su décimo aniversario, tendrá este año un mayor número de pétalos y flores, que han sido conseguidos con la colaboración ciudadana, a través de una campaña solidaria para llevar a cabo este espectáculo de gran belleza visual.