Gran Canaria y Fuerteventura registran las temperaturas más altas durante la madrugada de este domingo en Canarias

Archivo - Fuerte calima en Puerto del Rosario, capital de la isla canaria de Fuerteventura, el 15 de febrero de 2020. Se espera que el fenómeno se quede varios días en las islas. El polvo en suspensión se extenderá por todo el Archipiélago y durará varios - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Municipios de las islas de Gran Canaria y Fuerteventura han registrado las temperaturas mínimas más altas durante la madrugada de este domingo en Canarias, según datos recogidos por Europa Press de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, Pájara (Fuerteventura) ha alcanzado los 37,9ºC antes de que comenzara a salir el sol este domingo --06.50 horas--, si bien a las 05.00 horas el termómetro marcaba 35,5ºC; mientras que en el municipio majorero de Tuineje la temperatura a dicha hora rondaba los 34,7ºC.

Asimismo en la isla de Gran Canaria, ha sido Tejeda la que ha registrado la noche más tropical, con una media de 31,1ºC, y la zona del aeropuerto de la isla, con 30,1ºC.

El aeropuerto de la isla de Lanzarote también ha tenido una noche tórrida, ya que el termómetro ha registrado una media del 30,9ºC; mientras que en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las temperaturas medias se han situado entre los 28ºC del aeródromo de Tenerife Sur y los 27,2ºC de Güímar.

Es la isla de Tenerife la que ha registrado también la mínima más baja, en Izaña, con 19,7ºC, seguida de el Roque de Los Muchachos, en la isla de La Palma, donde hubo 21,5ºC.

La AEMET indica que este domingo en Canarias las temperaturas máximas superarán los 40ºC, alcanzando el punto álgido de la ola de calor en el archipiélago. A ello se sumará, además, calima intensa en la parte oriental.