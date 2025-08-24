Gran Canaria, El Hierro y varios municipios continúan hasta este lunes en riesgo extremo por radiación ultravioleta

Archivo - Los dermatólogos recomiendan evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día y, si es inevitable, hacerlo con protección solar alta. - CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA - Archivo

Canarias es la región de España de más alta radiación UV durante todo el año

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha decidido mantener en riesgo extremo por radiación ultravioleta a las islas de Gran Canaria y El Hierro, y varios municipios de otras islas. Esta situación se prolongará hasta este próximo 25 de agosto, según informó esta semana el departamento.

En un comunicado, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recuerda que coordina el Plan de Actuaciones Preventivas de los Efectos de la Exposición a la Radiación Ultravioleta en la Salud, que establece una serie de recomendaciones para reducir los efectos en la salud de las personas asociados a la radiación ultravioleta (UV) según los diferentes niveles que se establecen en este Plan.

De acuerdo con este Plan, la Dirección General de Salud Pública informa que según los datos suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y los indicadores establecidos por este Plan, el riesgo por radiación ultravioleta en Canarias hasta el próximo 25 de agosto continúa en nivel muy alto en todas las islas y se sitúa en extremo en las islas de Gran Canaria y El Hierro, así como en varios municipios de Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y La Gomera.

Por su parte, Salud Pública recuerda que Canarias es la región de España de más alta radiación UV durante todo el año, según los datos que proporciona la AEMET.

INSTAN A LA PROTECCIÓN

Protegerse del sol es una medida que se debe mantener no solo en verano, o cuando se va a la playa, sino durante todo el año y en cualquier lugar de nuestras Islas, incluso en los días nublados. Y sobre todo, debe recordarse que la exposición a UV aumenta con la altura.

Cuando el riesgo para la salud por exposición a la radiación solar alcanza el umbral de muy alto, es recomendable insistir en el uso diario de protección solar (SPF 50 +), permanecer en zonas de sombra en las horas centrales del día, llevar sombreros de ala ancha y ropa que cubra brazos y piernas, usar gafas de sol adecuadas y de forma muy particular, proteger del sol a los menores y a los mayores y de forma muy específica también las personas que trabajan en ambientes exteriores, con mayor exposición al sol y que deben incorporar al resto de medidas de protección, aquellas frente a la radiación UV.

Los técnicos de la Dirección General de Salud Pública insisten en que el daño solar es acumulativo y que la exposición excesiva y las quemaduras en la niñez aumentan el riesgo de algunos tipos de cáncer de piel muchos años, o incluso décadas, después.

Finalmente, recuerdan que hay que, en los días nublados, los rayos solares se filtran igualmente a través de las nubes, aunque los que la sensación de calor puede ser menor, lo que también sucede cuando existe brisa.