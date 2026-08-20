Gran Canaria recuerda con flores y silencio a las víctimas del vuelo JK5022 por el 18 aniversario de la tragedia

Archivo - Varias personas depositan flores en el monumento por las víctimas durante la ofrenda floral por el 15º aniversario de la tragedia de Spanair, en la playa de Las Canteras, a 20 de agosto de 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Islas - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair (AVJK5022) ha recordado este jueves en Gran Canaria a los 154 fallecidos y los 18 heridos del accidente que tuvo lugar en el Aeropuerto de Barajas el 20 de agosto del año 2008 con cuatro ofrendas florales en tres municipios de la isla y optando por homenajes en silencio debido al "maltrato constante y continuo que la justicia".

En este sentido, con motivo del 18 aniversario de la tragedia, a las 10.00 horas ha tenido lugar una ofrenda floral en el monumento 'Luces en el vacío', ubicado en la playa de Las Canteras. Poco después, a las 11.00 horas y también en la capital grancanaria, se produjo otro acto en la Plaza de la Memoria 20.08.2008.

Ya fuera de Las Palmas de Gran Canaria, en el municipio de Telde hubo este jueves una tercera ofrenda floral en el monolito 'Plaza del Cristo' de la Playa de Ojos de Garza; además de una cuarta en el Jardín de Los Ausentes del Barranco de las Mimosas, en el municipio de Ingenio.

HOMENAJES "EN SILENCIO" Y HARTOS DEL "MALTRATO DE LA JUSTICIA

Por su parte, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, ha explicado en un comunicado que este año los actos de homenaje se han hecho "en silencio, hartos y dolorosamente decepcionados por el maltrato constante y continuo que la justicia ha tenido con las 154 víctimas fallecidas, con los 18 supervivientes y con todas sus familias".

En este sentido, ha denunciado que los tribunales no han aceptado sus demandas para poder obtener justicia depurando responsabilidades, al tiempo que la extinta Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) cargó la responsabilidad sobre los pilotos.

Aquí, AVJK5022 ha indicado que la autoridad sustituta de la CIAIAC "no ha empezado su mandato con esperanza de un cambio profundo en la raíz de las investigaciones oficiales en los modos del transporte", achacando mismos problemas, métodos y concepción. La asociación ha señalado que el Congreso no envió a la fiscalía el informe aprobado en la Cámara Baja que estableció a 18 responsables políticos vivos.

"Este 20 de Agosto será la segunda conmemoración del Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias, aunque ni en su primera edición ni ahora, se haya resaltado oficialmente el alcance de este Día de Memoria y Recuerdo a todas las víctimas fallecidas dentro y fuera de España. Si no hubiera sido por la insistencia durante más de 14 años de la Asociación probablemente nunca se hubiera acordado", ha indicado.

Por último, la asociación de afectados ha anunciado que su labor está finalizando y que la Fundación A20 de Seguridad Aérea recogerá el relevo y continuará "con los medios que no ha tenido la primera y recursos profesionales, aportando soluciones, ideas y mejoras en la seguridad aérea, con especial atención a las víctimas y familias de accidentes aéreos".