Gran Canaria recupera la Vuelta Ciclista al Norte tras más de 10 años sin celebrarse

Presentación de la XXX Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria - GABRIEL JIMENEZ. CONSEJERÍA CANARIA DE EDUCACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha participado este martes en la presentación de la XXX Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria, una prueba que se recupera en 2026 tras más de una década sin celebrarse.

La prueba, que cuenta con el respaldo institucional de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, entre otras instituciones, se disputará del 1 al 4 de julio y reunirá a 140 ciclistas pertenecientes a equipos de categoría sub-23 élite, considerada la máxima categoría previa al salto al profesionalismo, según ha informado el departamento regional de Deportes en nota de prensa.

El consejero ha resaltado la "importancia" de recuperar una prueba que "forma parte de la tradición deportiva" de la isla. Aseguró que recuperar esta vuelta, que "es historia" del deporte en la isla, "significa, sin duda, volver a conectar con una parte importante del patrimonio deportivo de Gran Canaria".

"Se trata de una competición que marcó durante décadas el calendario ciclista en Canarias y que ahora vuelve gracias al trabajo conjunto de las instituciones. Si trabajamos de forma coordinada el beneficio es siempre para nuestros deportistas y para nuestra tierra", apostilló.

Además puso en valor la celebración de este tipo de eventos para el impulso del deporte y la promoción del territorio, apuntando que el ciclismo "tiene una enorme capacidad para proyectar" la isla al exterior y para "generar referentes deportivos entre los más jóvenes".

"Apostar por pruebas de este nivel es apostar por el desarrollo del deporte y por consolidar a Canarias como escenario de grandes eventos deportivos", añadió.

En la presentación de la Vuelta Ciclista también ha estado Menchu Rosario, en representación de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, así como la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, o Noelia Pérez, en representación de la organización de la prueba, entre otros.

Por su parte, la concejala de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, aseguró que es un "orgullo que una prueba de estas características tenga salida" en la ciudad y "permita recorrer algunos de los paisajes más representativos del norte de la isla".

Campoamor resaltó la "importancia" de seguir apostando por el ciclismo y por los eventos deportivos, subrayando que el apoyo de las instituciones "es clave para que iniciativas como esta puedan salir adelante y consolidarse en el calendario".

Por su parte, Menchu Rosario admitió que es un "día muy importante" para la isla y especialmente para los once municipios que forman parte de la Mancomunidad, al tiempo que resaltó el "escenario natural en el que se desarrollará la prueba", pudiendo disfrutar los corredores de un paisaje "único y de una orografía espectacular".

Finalmente, Noelia Pérez, en representación de la organización del evento, ha agradecido el respaldo institucional recibido para recuperar la prueba y ha destacado el "papel" del consejero regional de Deportes en este proceso, ya que aseguró que desde "el primer momento Poli Suárez mostró un apoyo total para que esta vuelta regresara" al calendario, lo que afirmó "ha sido fundamental para hacer posible su recuperación".

PARTICIPANTES

En cuanto a los equipos participantes, indican que estarán algunos de los conjuntos más destacados del panorama nacional, junto con varias formaciones canarias, entre ellas el Gran Canaria Bike Team y dos equipos procedentes de Tenerife, el Tenerife Bike Point y el Tenerife Viclass, que competirán en una prueba que aspira a consolidarse como una referencia dentro del calendario nacional de ciclismo.

Por su parte, el recorrido atravesará distintos municipios del norte de la isla como Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Moya, Santa María de Guía, Tejeda, Teror y Valleseco, que pondrán en valor el territorio y los paisajes del norte de la isla, así como las "exigencias de un duro recorrido que pondrá a prueba" a los corredores participantes.

La competición se estructurará en tres etapas, siendo la primera una contrarreloj, con salida en la Villa de Moya y línea de meta en Fontanales, que pondrá a prueba la coordinación y la fortaleza de los equipos.

Posteriormente se disputarán dos etapas en línea por las carreteras del norte de Gran Canaria. La última jornada partirá desde Las Palmas de Gran Canaria y recorrerá distintos municipios de esta zona de la isla antes de la llegada final.

La Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria aspira, con esta edición, a consolidarse como una cita destacada dentro del calendario nacional de ciclismo, al tiempo que contribuye a reforzar la proyección de la isla como escenario de grandes eventos deportivos y a impulsar la práctica del ciclismo entre las nuevas generaciones.