Gran Canaria refuerza su conectividad de cara a 2026 con la apertura de nuevas rutas y consolidando las ya existentes

El Aeropuerto de Gran Canaria - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Gran Canaria ha anunciado que la isla reforzará su conectividad aérea de cara al próximo año 2026 con la apertura de nuevas rutas aéreas y la consolidación de las ya existentes.

Así lo ha indicado el Cabildo, que añade que esto será posible tras un 2025 que ha tildado de "especialmente positivo" en cuando las conexiones, ya que el trabajo de los equipos técnicos, en coordinación con aerolíneas, aeropuertos, instituciones y el canal profesional "ha permitido consolidar rutas existentes, activar nuevas y dejar encauzadas futuras incorporaciones para los próximos meses y temporadas".

De esta manera, la Institución ha señalado que la planificación de conectividad para los próximos meses confirma que la agenda de aperturas continúa activa de forma positiva.

Por ello, en el corto plazo, está previsto el anuncio de nuevas rutas con Francia, con Lille como próxima novedad por parte de la compañía Volotea.

Paralelamente, la programación para los próximos meses y temporadas ya incluye incorporaciones relevantes de cara a 2026 y 2027.

Para la temporada de verano de 2026, Norwegian tiene previsto reforzar la conectividad con el mercado escandinavo mediante la apertura de la ruta que unirá la isla con el Aeropuerto de Billund (Dinamarca), así como la reapertura de Bergen y la incorporación de Stavanger, ampliando con ello la presencia del destino en Noruega. En ese mismo periodo, Jet2 sumará Londres Gatwick como nueva conexión directa.

Ya de cara al invierno 2026/2027, Turismo de Gran Canaria ha indicado que Volotea ha confirmado la reapertura de la ruta Toulouse-Gran Canaria, recuperando una conexión estratégica con el mercado francés.

NOVEDADES EN CONECTIVIDAD

Por otro lado, el tramo final de 2025 concentra varias incorporaciones de especial relevancia por su impacto inmediato en el mapa de conectividad del destino.

Entre ellas destaca la nueva ruta directa de Wizz Air entre Wroclaw (Breslavia) y Gran Canaria, que inició sus operaciones el pasado 5 de diciembre, reforzando de forma significativa el acceso desde el mercado polaco y el posicionamiento del destino en Europa Central.

Asimismo, Binter ha inaugurado este mes su conexión directa con Sevilla, con una programación regular que refuerza la conectividad nacional y amplía las opciones de acceso al destino durante la temporada de invierno.

Mirnytsd, en Francia, la operativa con Burdeos, a cargo de Transavia France, tiene previsto su inicio este sábado, 20 de diciembre, recuperando así una conexión directa de notable interés con el mercado galo.

A ello se suma el conjunto de nuevas rutas activadas por easyJet desde finales de octubre, que incluyen ciudades como París, Nantes, Lyon y Milán, incrementando de forma notable la capacidad y la diversificación de mercados para el invierno 2025/2026.

En paralelo, para el invierno 2025/2026 se incorporan también nuevas operativas de airBaltic que amplían la conectividad con Eslovenia y con Molde (Noruega), reforzando la presencia del destino en mercados del norte y centro de Europa.