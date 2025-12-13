Gran Canaria registra 104 incidencias con la borrasca 'Emilia', que obliga a cerrar los accesos a la cumbre por nieve

Agaete activa medidas preventivas ante la llegada de la borrasca Emilia - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE AGAETE (GRAN CANARIA)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Gran Canaria ha registrado en la última noche unas 104 incidencias con el paso de la borrasca 'Emilia', ninguna de ellas de extrema gravedad, como caída de árboles y palmeras, según ha informado el director técnico del Plan Insular de Protección Civil (PEIN) de Gran Canaria, Carlos Velázquez, en declaraciones a los medios.

Se trata de datos recopilados hasta las 09.00 horas de este sábado. De este modo, el Cabildo de Gran Canaria actualiza que la situación en la isla es "relativamente, tranquila". Sin embargo, piden a la población evitar desplazamientos innecesarios para evitar riesgos ante la combinación de fenómenos adversos de la borrasca.

Resalta la institución insular que en la isla ha llovido bastante, sobre todo en xonas de cumbre, mientras el viento, que afecta a toda la isla, incide sobre todo en la zona norte. "El oleaje es lo más problemático, por lo que es fundamental que la población no se acerque a la costa", ha advertido Velázquez.

En paralelo, ante la prealerta por nevadas en la isla, los accesos a la cumbre están cerrados por nieve y granizo, por lo que instan a la población a que no intenten subir para evitar "retenciones y problemas innecesarios". También hay algunas vías insulares afectadas por caída de árboles debido a los fuertes vientos.