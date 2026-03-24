Gran Canaria registra durante la mañana 300 incidencias por la borrasca y hasta 24 presas están aliviando agua

Barranco de Maspalomas durante el paso de la borrasca Therese, a 24 de marzo de 2026, en Gran Canaria, Canarias (España). Agaete mantiene activo su dispositivo de emergencia y pide a la población extremar la precaución, evitando barrancos, zonas inundable - Europa Press Canarias - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gran Canaria ha registrado más de 300 incidencias durante la mañana de este martes por el impacto del paso de la borrasca 'Therese' en la isla, lo que ha producido que hasta 24 presas estén aliviando agua y que alrededor de un millar de personas se hayan visto afectadas debido al corte de carreteras de acceso a sus núcleos poblacionales.

Así lo han puesto de manifiesto el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas de Canarias, Manuel Miranda, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el director técnico del Plan Insular de Emergencias (PEIN), Federico Grillo, durante una rueda de prensa para hacer balance de la situación.

En concreto, la comparecencia ha tenido lugar tras la reunión de seguimiento del Comité Técnico del Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias por riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y del Plan Especial por Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEINCA).

Miranda ha comentado que Gran Canaria ha tenido durante la mañana una incidencia "muy importante" con unos 300 percances registrados en la sala del 112 Canarias, mientras que en el conjunto de Canarias, desde que comenzó el paso de la borrasca por las islas, han sido casi 1.500 las incidencias atendidas en los últimos días.

En la actualidad, la emergencia en Gran Canaria se encuentra en Nivel 2 y se ha activado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar en las tareas de los recursos de emergencia.

Al respecto, el consejero ha hecho especial hincapié en la buena coordinación que ha tenido el Gobierno de Canarias con el Cabildo para poder minimizar el efecto de las lluvias en la población, la infraestructuras y los equipamientos de la isla.

MORALES: "HUBO UN ESCENARIO DE ENORMES DIFICULTADES"

Por su parte, Antonio Morales aseguró que la borrasca ha situado a la isla en una escenario de "enormes dificultades" y que el Cabildo ha venido actuando durante los últimos días con alrededor de 1.500 o 2.000 personas en coordinación con las demás administraciones.

Las lluvias han supuesto que los barrancos tengan un caudal "lo suficientemente importante" como para que haya 24 presas en la isla que estén aliviando agua, bien por los aliviaderos convencionales o bien rebosándolos.

El presidente insular expuso que esta situación "ha generado un problema añadido porque eso provoca que el agua aliviada llegue al cauce de los barrancos y se produzca una mayor escorrentía".

CONTROL DEL ACCESO A ALGUNOS NÚCLEOS

De igual modo, dijo que el Cabildo ha actuado en previsión controlando con flexibilidad las entradas y salidas de algunos núcleos de población como Arteara, La Culata, el Barranco de Arguineguín, El Hornillo o Fataga, siendo más de 1.000 las personas afectadas.

Morales explicó también que ha habido múltiples incidentes en la isla durante la noche y la mañana con afecciones importantes en las carreteras con alrededor de una docena de vías cerradas en la actualidad.

BAÑADEROS Y ARUCAS, PRINCIPALES PUNTOS EN LA ACTUALIDAD

El director técnico del Plan Insular de Emergencias (PEIN), Federico Grillo, por su parte, comentó que en estos momentos Bañaderos y Arucas son los principales núcleos afectados.

"Ahí tenemos de todo. Hay que recuperar los viales, hay cascotes, zonas anegadas como sótanos, hay mobiliario roto... y se trabajando intensamente", afirmó.

Aquí, observó que la instrucción que se le ha dado a la UME es la de intentar restablecer la situación lo máximo posible durante este martes para que los vecinos "tengan por lo menos el libre albedrío y el acceso".