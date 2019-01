Grande-Marlaska pide un segundo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la UE

Publicado 17/01/2019 12:20:40 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha admitido este jueves que "es negativo" que uno de los "pilares" de la Unión Europea (UE) como es el Reino Unido salga, solicitando que se celebre un segundo referéndum.

"Queremos que el Reino Unido no hubiera salido de la UE e incluso diría por favor que haya un segundo referéndum, pero si han decidido salir es una mala noticia para la UE", apostilló, por lo que espera que si finalmente se mantiene la salida, no hay un segundo referéndum y no una retirada de la petición de salida, el Reino Unido se vaya de la Unión con un acuerdo para el que, matizó, aún hay tiempo hasta el 29 de marzo.

De todos modos, afirmó durante un desayuno informativo de la Ser, que "en el peor de los supuestos, desde hace meses", el Gobierno trabaja en el 'brexit' con una comisión al respecto y unos planes de contingencia "preparados y dispuestos para hacer frente a una hipotética salida sin acuerdo", ya que reconoció que ese "sería el peor de los escenarios".

Así, agregó, que hay planteados planes de contingencia en los sectores "principales y esenciales", como son los ciudadanos tanto españoles como los 300.000 británicos que viven en España, así como en el marco económico y de negocios "más sensibles" en alusión al transporte aéreo, marítimo, agricultura, pesca o el efecto turístico.

"Todos estos ámbitos serían objeto de un plan de contingencia concreta para minimizar cualquier efecto de los mismos", apuntilló para añadir la necesidad de trabajar también con el Reino Unido en materia de reciprocidad entre ambos países.