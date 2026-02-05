Guaguas Municipales y sindicato alcanzan principio de acuerdo para desconvocar la huelga en Las Palmas de Gran Canaria

Guaguas Municipales - GUAGUAS MUNICIPALES

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Guaguas Municipales y el comité de huelga han alcanzado este jueves un principio de acuerdo que permite desconvocar la huelga convocada por el Sindicato Unificado de Guaguas (SUG) para los días 6, 7 y 8 de febrero, coincidiendo con la celebración de la final del concurso de Murgas adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Según ha informado Guaguas Municipales en un comunicado, el principio de acuerdo alcanzado, tras varias jornadas de negociación, contempla "mejoras en las condiciones sociales del personal de la empresa municipal e incluye actualizaciones salariales" para el conjunto de la plantilla durante el periodo 2025-2027, de tal forma que se da "respuesta a una de las principales reivindicaciones" planteadas en el preaviso de huelga, presentado el 26 de enero.

Además ambas partes han acordado un calendario intensivo de reuniones para reanudar y acelerar la negociación del nuevo convenio colectivo, un proceso en el que aseguran que "ya se han producido avances significativos y acercamientos" en distintas materias.

En concreto, entre los logros ya materializados destacan la realización de la formación del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) dentro de la jornada laboral y la actualización retributiva correspondiente a 2024.

Una vez alcanzado el principio de acuerdo, la Dirección de Guaguas Municipales ha resaltado la capacidad de diálogo, la profesionalidad y el compromiso "demostrados por todas" las partes implicadas para "superar las diferencias y alcanzar consensos", subrayando que el resultado del proceso "redunda directamente en la mejora" del servicio público de transporte, utilizado a diario por decenas de miles de ciudadanos.

Este acuerdo, señala, permite garantizar la prestación del servicio esencial de transporte durante la celebración del primer acto importante del Carnaval, uno de los acontecimientos populares más relevantes del calendario festivo de la ciudad, y transmite a la sociedad una "clara señal de unidad, estabilidad y solvencia" para afrontar los retos presentes y futuros de la compañía en materia de movilidad urbana.