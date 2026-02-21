La Guancha (Tenerife) acogerá mañana un acto en memoria de Arek, el joven polaco desaparecido en Charco del Viento

Archivo - La Guancha acoge este domingo un acto en memoria de Arek, el joven desaparecido en Charco del Viento - ASOCIACIÓN 'CANARIAS, 1500 KM DE COSTA' - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación 'Canarias, 1500 km de Costa', en colaboración con el Ayuntamiento de La Guancha, celebrará este domingo un acto en honor a la memoria de Arek, el joven desaparecido el 22 de febrero de 2025, tras un accidente en Charco del Viento después de haber sido arrastrado por una fuerte ola, cuyo cuerpo aún no ha sido recuperado.

El encuentro comenzará a las 10:30 horas en la propia localidad, donde se procederá a la colocación de una placa en su recuerdo y se realizará una ofrenda floral mediante el lanzamiento de una corona de flores al mar.

Posteriormente, a las 12:00 horas, la actividad se trasladará a la Parroquia de La Guancha, a la Iglesia Dulce Nombre de Jesús, donde se oficiará una misa en su honor, según ha informado la organización en una nota.

La jornada contará con la presencia de la familia del joven Arek, de origen polaco, junto al grupo de voluntarios que ayudaron en los operativos de búsqueda, entre los que se encuentran buceadores, apneístas, patrones de embarcaciones, psicólogas, sanitarios, agentes de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil. Policía Nacional y miembros de ACUDROPOL, la asociación formada por agentes de distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como expertos en el pilotaje de drones junto al alcalde de La Guancha, Alejandro Herrera y el presidente de la Asociación para Prevenir Ahogamientos, Sebastián Quintana.

Desde la Asociación, y con motivo de este acto en memoria del joven desaparecido, traslada el agradecimiento de Kasia, madre de Arek, a los integrantes del grupo de rescate y a todos los profesionales que participaron y prestaron su ayuda, fuera de servicio, subrayando "el impacto emocional y el apoyo recibido".